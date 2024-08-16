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Fransa'da Feci Olay: Uçak Denize Çakıldı, Pilot Hayatını Kaybetti

Fransa'da Feci Olay: Uçak Denize Çakıldı, Pilot Hayatını Kaybetti

Fransa Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 22:04

Fransa’da feci bir olay yaşandı. Bir hava gösterisi sırasında uçak, denize çakıldı. Uçağın pilotu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Hava gösterisine Fransız Hava Kuvvetleri'nin 'Patrouille de France' akrobasi birimi de katılacaktı ancak kaza nedeniyle etkinlikteki gösterilerini iptal etme kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hava gösterisine Fransız Hava Kuvvetleri'nin 'Patrouille de France' akrobasi birimi de katılacaktı ancak kaza nedeniyle etkinlikteki gösterilerini iptal etme kararı alındı.

Fransa’nın güneyinde bulunan Lavandou’da II. Dünya Savaşı sırasında Provence bölgesine Fransız-Amerikan çıkarmasının 80. yılı dolayısıyla bir kutlama yapıldı. Kutlama sırasında Fouga Magister tipi uçak, denize çakıldı.Saatler süren aramanın ardından pilotun cesedini bulduklarını açıklayan Fransız yetkililer, pilotun ordu mensubu olmadığını söyledi.

Fransa’nın güneyinde bulunan Lavandou’da II. Dünya Savaşı sırasında Provence bölgesine Fransız-Amerikan çıkarmasının 80. yılı dolayısıyla bir kutlama yapıldı. Kutlama sırasında Fouga Magister tipi uçak, denize çakıldı.Saatler süren aramanın ardından pilotun cesedini bulduklarını açıklayan Fransız yetkililer, pilotun ordu mensubu olmadığını söyledi.
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