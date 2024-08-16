Fransa'da Feci Olay: Uçak Denize Çakıldı, Pilot Hayatını Kaybetti
Fransa'da Feci Olay: Uçak Denize Çakıldı, Pilot Hayatını Kaybetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, Hava gösterisine Fransız Hava Kuvvetleri'nin 'Patrouille de France' akrobasi birimi de katılacaktı ancak kaza nedeniyle etkinlikteki gösterilerini iptal etme kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa’nın güneyinde bulunan Lavandou’da II. Dünya Savaşı sırasında Provence bölgesine Fransız-Amerikan çıkarmasının 80. yılı dolayısıyla bir kutlama yapıldı. Kutlama sırasında Fouga Magister tipi uçak, denize çakıldı.Saatler süren aramanın ardından pilotun cesedini bulduklarını açıklayan Fransız yetkililer, pilotun ordu mensubu olmadığını söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın