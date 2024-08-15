Estetik İçin Hollanda'dan Türkiye'ye Geldi: Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti
Estetik İçin Hollanda'dan Türkiye'ye Geldi: Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti
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Güzelleşmek uğruna hayatını kaybetti. Acı aile olayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu.
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Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da bir internet şirketinde proje sorumlusu olan Aleyna Bozkurt, karın ve kalça bölgelerindeki fazla yağların alınması için ameliyat oldu.
24 yaşındaki genç kız, ameliyat sonrası, yazlıklarına götürülmek üzere taksiyle evlerine giderken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Hastanedeki işlemler sonrası Bozkurt'un cenazesi aileye teslim edildi.
Ayrıca aile otopsi talebinde de bulundu. Aleyna Bozkurt’un bu yıl sonunda evlilik planı yaptığı öğrenildi.
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