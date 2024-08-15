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Estetik İçin Hollanda'dan Türkiye'ye Geldi: Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

Estetik İçin Hollanda'dan Türkiye'ye Geldi: Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

İzmir Hollanda Estetik Cerrah
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 14:11

Estetik facialarına bir yenisi daha eklendi. Hollanda’da yaşayan 24 yaşındaki Aleyna Bozkurt, fazla kilolarından kurtulmak için İzmir’deki özel bir hastanede ameliyat oldu. Ege'de Sonsöz'ün haberine göre, taburcu olan genç kız hayatını kaybetti.

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Güzelleşmek uğruna hayatını kaybetti. Acı aile olayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Güzelleşmek uğruna hayatını kaybetti. Acı aile olayı mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da bir internet şirketinde proje sorumlusu olan Aleyna Bozkurt, karın ve kalça bölgelerindeki fazla yağların alınması için ameliyat oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da bir internet şirketinde proje sorumlusu olan Aleyna Bozkurt, karın ve kalça bölgelerindeki fazla yağların alınması için ameliyat oldu.

24 yaşındaki genç kız, ameliyat sonrası, yazlıklarına götürülmek üzere taksiyle evlerine giderken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

24 yaşındaki genç kız, ameliyat sonrası, yazlıklarına götürülmek üzere taksiyle evlerine giderken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Hastanedeki işlemler sonrası Bozkurt'un cenazesi aileye teslim edildi.

Hastanedeki işlemler sonrası Bozkurt'un cenazesi aileye teslim edildi.

Ege'de Sonsöz'ün haberine göre, Acılı anne Saliha Bozkurt, hem hastane hem de doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca aile otopsi talebinde de bulundu. Aleyna Bozkurt’un bu yıl sonunda evlilik planı yaptığı öğrenildi.

Ayrıca aile otopsi talebinde de bulundu. Aleyna Bozkurt’un bu yıl sonunda evlilik planı yaptığı öğrenildi.
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