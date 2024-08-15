Estetik İçin Hollanda'dan Türkiye'ye Geldi: Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybetti

Estetik facialarına bir yenisi daha eklendi. Hollanda’da yaşayan 24 yaşındaki Aleyna Bozkurt, fazla kilolarından kurtulmak için İzmir’deki özel bir hastanede ameliyat oldu. Ege'de Sonsöz'ün haberine göre, taburcu olan genç kız hayatını kaybetti.