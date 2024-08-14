Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Okulların Açılmasına Sayılı Gün Kala: İlkokullarda Sınav Saati Kalktı

Okulların Açılmasına Sayılı Gün Kala: İlkokullarda Sınav Saati Kalktı

Sınav MEB
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 15:07 Son Güncelleme: 14.08.2024 - 16:14

TRT Haber'in aktardığına göre yeni genelge ile göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MEB'den okulların açılmasına sayılı gün kala dikkat çeken hamle geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.

MEB'den okulların açılmasına sayılı gün kala dikkat çeken hamle geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.

TRT Haber'in aktardığına göre yeni genelge ile göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, artık süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimseneceği açıklandı. Ayrıca dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacağı vurgulandı.

TRT Haber'in aktardığına göre yeni genelge ile göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, artık süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimseneceği açıklandı. Ayrıca dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacağı vurgulandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın