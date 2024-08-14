Okulların Açılmasına Sayılı Gün Kala: İlkokullarda Sınav Saati Kalktı
Okulların Açılmasına Sayılı Gün Kala: İlkokullarda Sınav Saati Kalktı
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MEB'den okulların açılmasına sayılı gün kala dikkat çeken hamle geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.
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TRT Haber'in aktardığına göre yeni genelge ile göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, artık süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimseneceği açıklandı. Ayrıca dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacağı vurgulandı.
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