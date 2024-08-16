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Bu Sefer de Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk, 14 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü

Bu Sefer de Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk, 14 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü

Yozgat Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 20:26

Eskişehir'de yüzüne maske takıp hücum yeleği giyen 18 yaşındaki bir kişi, bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaralamıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

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Tüm Türkiye Eskişehir'de yaşanan olayı konuşurken bir benzeri Yozgat'ta yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Z.Y., Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği 14 yaşındaki F.Ü. ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Tüm Türkiye Eskişehir'de yaşanan olayı konuşurken bir benzeri Yozgat'ta yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Z.Y., Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği 14 yaşındaki F.Ü. ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Şüpheli kendisini yakalamak isteyen 61 yaşındaki M.L'yi de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahale sonrası başka bir hastaneye sevk edildi.

Şüpheli kendisini yakalamak isteyen 61 yaşındaki M.L'yi de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahale sonrası başka bir hastaneye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenilirken, 14 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenilirken, 14 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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