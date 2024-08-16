Bu Sefer de Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk, 14 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü
Bu Sefer de Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk, 14 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü
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Tüm Türkiye Eskişehir'de yaşanan olayı konuşurken bir benzeri Yozgat'ta yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Z.Y., Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği 14 yaşındaki F.Ü. ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.
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Şüpheli kendisini yakalamak isteyen 61 yaşındaki M.L'yi de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahale sonrası başka bir hastaneye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenilirken, 14 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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