Bu Sefer de Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Çocuk, 14 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü

Eskişehir'de yüzüne maske takıp hücum yeleği giyen 18 yaşındaki bir kişi, bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaralamıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.