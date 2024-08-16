Oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Açtı: Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a Kınama Cezası Verildi
Oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Açtı: Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a Kınama Cezası Verildi
6 kez verilen aranın ardından yeniden başlayan Genel Kurul'u Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açtı. TBMM'de çıkan kavga nedeniyle TİP Milletvekili Ahmet Şık ve AK Partili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu, bugün olağanüstü toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' sözlerine sinirlenen AK Partili Özalan, yumruklu saldırıda bulundu.
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6 kez verilen aranın ardından yeniden başlayan Genel Kurul'u Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açtı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında genel kurulda sarf ettiği sözler nedeniyle kınama cezası verildi. Şık'a genel kurulda filli eylemde bulunan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan da TBMM İçtüzüğü gereğince kınama cezası verildi.
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