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Kaza Geçirdi: Reha Muhtar Entübe Edildi

Kaza Geçirdi: Reha Muhtar Entübe Edildi

Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 09:41

90'ların televizyon efsanesi ve gazeteci Reha Muhtar'ın yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar, entübe edildi.

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Gazeteci Reha Muhtar'dan sevenlerine kötü haber geldi.

Gazeteci Reha Muhtar'dan sevenlerine kötü haber geldi.

Edinilen bilgiye göre, Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.

Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
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