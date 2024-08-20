Kaza Geçirdi: Reha Muhtar Entübe Edildi
Kaza Geçirdi: Reha Muhtar Entübe Edildi
90'ların televizyon efsanesi ve gazeteci Reha Muhtar'ın yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar, entübe edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Reha Muhtar'dan sevenlerine kötü haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.
Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın