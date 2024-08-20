MHP Hedef Gösterdi: Ünlü Müzisyen Suavi'nin Konserine Saldırı Girişimi
MHP Hedef Gösterdi: Ünlü Müzisyen Suavi'nin Konserine Saldırı Girişimi
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İstanbul’un Beykoz ilçesinde “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü”ne özel kutlama gerçekleşti.
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Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı. Ancak konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, sanatçı Suavi'yi hedef gösteren açıklamalarda bulundu. Başkanlık tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıklamanın hemen ardından Suavi’nin konserinde bir grup, “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı atarak saldırı girişiminde bulundu.
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