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MHP Hedef Gösterdi: Ünlü Müzisyen Suavi'nin Konserine Saldırı Girişimi

MHP Hedef Gösterdi: Ünlü Müzisyen Suavi'nin Konserine Saldırı Girişimi

Konser MHP Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 06:58

Ünlü müzisyen ve söz yazarı Suavi’nin İstanbul Beykoz’daki konserine saldırı girişimi düzenlendi.

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İstanbul’un Beykoz ilçesinde “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü”ne özel kutlama gerçekleşti.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü”ne özel kutlama gerçekleşti.

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı. Ancak konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, sanatçı Suavi'yi hedef gösteren açıklamalarda bulundu. Başkanlık tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı. Ancak konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, sanatçı Suavi'yi hedef gösteren açıklamalarda bulundu. Başkanlık tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Millî ve manevîyönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi? Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu kişinin Beykoz’un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez.'

Açıklamanın hemen ardından Suavi’nin konserinde bir grup, “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı atarak saldırı girişiminde bulundu.

Açıklamanın hemen ardından Suavi’nin konserinde bir grup, “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı atarak saldırı girişiminde bulundu.
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