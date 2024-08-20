Lüks Tekne Battı! İngiliz Milyarder Kayıp: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Lüks Tekne Battı! İngiliz Milyarder Kayıp: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
İtalya'da yağış ve fırtınalı havanın etkisiyle batan tekneye ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. 'İngiltere'nin Bill Gates'i' olarak bilinen ünlü iş insanı Mike Lynch de dahil 6 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
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56 metrelik yelkenli gezi teknesi, yağış ve fırtanalı havanın etkisiyle battı.
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Teknenin battığı haberinin duyulması üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve itfaiyeden oluşan arama-kurtarma ekipleri, 1 kişinin cansız bedenine ulaştı, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Ayrıca tekneden 15 kişinin kurtarıldığı, bunlar arasında 1 yaşında bebek de olduğu kaydedildi.
15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner, "Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık" dedi.
Teknenin 49 metre derine battığı açıklanırken, İtalyan basınında, İngiliz basını kaynaklı çıkan haberlerde de kayıplar arasında bilgi teknolojileri ve siber güvenlik konusundaki girişimleriyle bilinen İngiliz iş insanı 59 yaşındaki Mike Lynch'in de olduğu belirtildi. Kurtarılanlar arasında Lynch'in eşi Angela Bacares'in de olduğu kaydedildi. Batan teknede kayıplar arasıda bulunan İngiliz milyarder girişimci Mike Lynch, "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak tanınıyordu.
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