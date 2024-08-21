İstanbul Boğazı'nda Can PazarI! Tekne Battı: 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayıp
İstanbul Boğazı'nda Can PazarI! Tekne Battı: 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayıp
İstanbul Boğazı'nda içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne batmasıyla feci bir olay yaşandı. Boğaz'da yaşanan can pazarında denize düşen 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, 1 kişi ise denizde kayboldu.
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Sarıyer Tarabya açıklarında saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, içerisinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.
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Teknenin batmasıyla 1 kişi gözden kayboldu, 3 kişi ve köpek yüzmeye başladı. Denize düşen 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarıldı. Denizde kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
Denize düşen 3 kişi ve 1 köpeği teknesine alan kurtaran kaptan Akın Bektaş, "Biz Kireçburnu’na gidip gelecektik. Tarabya marinadan çıktık. Orada arkadaşlar sahilden bağırdılar, ne olduğunu anlayamadık ilk başta, motoru stop ettik. Derinden bir ses gelmeye başladı açıktan. Arkadaşları gördük, aradık bir 10 dakika, arkadaşları bulduk, tekneye aldık marinaya getirdik. Polisi aradık. 3 kişi bulduk, 4 kişilermiş. Biri tekne battığında kaybolmuş zaten, öyle söylediler. Tekne vilayet evinin oralarda batmış. 1 tanesi bayağı bir yorulmuştu, 2 tanesi de pek de iyi bir bir durumda değildi. 40 dakikadır suda olduklarını söylediler. Üçü de erkekti, yanlarında bir de köpekleri vardı” dedi.
İşte o anlar:
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