İstanbul Boğazı'nda Can PazarI! Tekne Battı: 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayıp

İstanbul Boğazı'nda içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne batmasıyla feci bir olay yaşandı. Boğaz'da yaşanan can pazarında denize düşen 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, 1 kişi ise denizde kayboldu.