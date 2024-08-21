Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yurt Dışından Alışveriş Yapanlar Dikkat: Vergiler Arttı
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yurt Dışından Alışveriş Yapanlar Dikkat: Vergiler Arttı
Yurt dışı e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan yurttaşları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda değişikliğe gidildi.
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Yurt dışından alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken kurallar açıklandı.
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4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarına göre, yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılacak hızlı kargo alışverişlerindeki vergi ve limit değişti.
Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.
Öte yandan eğer bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.
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