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Nafaka Ödememek İçin Akılalmaz Bir Yönteme Başvurdu: Ölü Kayıt Sistemini Hackleyip Kendini Ölü Gösterdi

Nafaka Ödememek İçin Akılalmaz Bir Yönteme Başvurdu: Ölü Kayıt Sistemini Hackleyip Kendini Ölü Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 12:23

ABD'de yaşayan Jesse Kipf çocuğunun nafakasını ödememek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Ölü kayıt sistemini hackleyen Kipf, kendini ölü gösterdi.

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ABD bu olayı konuşuyor. Çocuğuna nafaka vermemek için başvurduğu yöntem ''yok artık'' dedirtti. Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.

ABD bu olayı konuşuyor. Çocuğuna nafaka vermemek için başvurduğu yöntem ''yok artık'' dedirtti. Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.

Ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için sahte ölüm belgesi hazırladı. Bununla kalmayan Kipf, başka eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da hackleyerek, erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

Ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için sahte ölüm belgesi hazırladı. Bununla kalmayan Kipf, başka eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da hackleyerek, erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

Sonunda yakalanan ve suçunu kabul eden Kipf, bunu "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" itiraf etti. Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sonunda yakalanan ve suçunu kabul eden Kipf, bunu "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" itiraf etti. Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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