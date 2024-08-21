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MEB, 30 Özel Okul İçin Harekete Geçti: "İsimlerinizi Değiştirin"

MEB, 30 Özel Okul İçin Harekete Geçti: "İsimlerinizi Değiştirin"

MEB okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 13:13

Okulların açılmasına sayılı gün kala Milli Eğitim Bakanlığı, 6 ildeki 30 özel okul için harekete geçti. 

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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden 6 ilin valiliğine Türk Okulları konulu yazı gönderildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden 6 ilin valiliğine Türk Okulları konulu yazı gönderildi.

Okulların açılmasına 20 gün kala MEB, kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

Okulların açılmasına 20 gün kala MEB, kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda ilgili yönetmelikteki, “Belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir” hükmün altı çizildi.

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda ilgili yönetmelikteki, “Belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir” hükmün altı çizildi.

Kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu tespit edildi. Durumu 6 ilin valiliğine bildiren Bakanlık, “Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir” dedi.

Kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu tespit edildi. Durumu 6 ilin valiliğine bildiren Bakanlık, “Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir” dedi.
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