Kendisini Büyücülere Teslim Eden Mersinli Avukat Tanrı Olmak İçin Varını Yoğunu Verdi

Mersin’de ağızları açık bırakan bir olay meydana geldi. Büyücülerin eline düşen bir avukat 'Güneşin ve ayın tanrısı” mertebesinde olduğunu söyleyen büyücülere inandı. Daha üst Tanrı mertebesine ulaşmak isteyen avukat, babasından kalan mirasla birlikte tefecilerden aldığı 4 milyon lirayı büyücülere kaptırdı. Halk TV'den Dinçer Güner'in haberine göre avukatın ailesi suç duyurusunda bulundu.