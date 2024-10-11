Kendisini Büyücülere Teslim Eden Mersinli Avukat Tanrı Olmak İçin Varını Yoğunu Verdi
Kendisini Büyücülere Teslim Eden Mersinli Avukat Tanrı Olmak İçin Varını Yoğunu Verdi
Mersin’de ağızları açık bırakan bir olay meydana geldi. Büyücülerin eline düşen bir avukat 'Güneşin ve ayın tanrısı” mertebesinde olduğunu söyleyen büyücülere inandı. Daha üst Tanrı mertebesine ulaşmak isteyen avukat, babasından kalan mirasla birlikte tefecilerden aldığı 4 milyon lirayı büyücülere kaptırdı. Halk TV'den Dinçer Güner'in haberine göre avukatın ailesi suç duyurusunda bulundu.
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Skandal olay Mersin'de meydana geldi. Mersin Barosu'na kayıtlı bir avukatın hayatı büyücülerle adeta yok oldu.
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Her şey avukatın internet üzerinden İrem Ç. Ve eşi Furkan Ç. İle tanışmasıyla başladı. Kendilerini anestezi uzmanı ve emlakçı olarak tanıtan çift, kadın avukatı bir tarikata bağlı olduklarına inandırdı.
Halk TV’den Dinçer Güner’in haberine göre avukat, büyücülerin etkisi altına girdi. Avukata ‘güneşin ve ayın tanrısı’ mertebesi verildi. Daha üst mertebelere yükselmesi için ise para ödemesi şart koşuldu.
Dava dosyasına giren yazışmalara ve belgelere göre dolandırıcı çift, eşinden birkaç sene önce boşanan avukatın Ömer adında bir ‘cin’ eşi olduğuna inandırdı.
Avukat dolandırıcılara para yetiştirmek için babasından kalan mirası, tüm mal varlığını verdi. Artık verecek parası kalmayan avukat, bu kez tefecilerden 4 milyon liralık bir senet aldı.
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Bununla da durmayan avukat bankalardan yüklü miktarda kredi çekmeye başladı.
Durumla başa çıkamayan avukatın ailesi İrem Ç. Ve Furkan Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mersin Sulh Ceza Hakimliği, çiftin Bursa’daki evlerinde arama yapılmasına karar verdi.
Öte yandan İrem Ç.’nin dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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