İşten Çıkarılınca Fabrikayı Çökertti: Sahte Bomba İhbarı Yaptı, Bakanlık Devreye Girince Fabrika Kapatıldı

Platin Kimya AŞ Genel Müdürü Mehmet Fevzi Tekgül, “Bakanlık ekibi fabrikadaki birkaç eksikliği tespit etti. Bunlar; zeminin epoksi olması ve havalandırmaya ilişkindi. Bakanlık, bu eksiklikler tamamlanana kadar fabrikayı kapattı. Biz şirket olarak eksiklikleri tamamladık. Durumu bakanlığa bildirdik. Yeniden gelip inceleme yapmaları için yazılı başvuruda bulunduk. Ancak tam bu süreçte, mahkeme konkordato başvurumuzu reddetti” ifadelerini kullandı.

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