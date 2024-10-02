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İşten Çıkarılınca Fabrikayı Çökertti: Sahte Bomba İhbarı Yaptı, Bakanlık Devreye Girince Fabrika Kapatıldı

İşten Çıkarılınca Fabrikayı Çökertti: Sahte Bomba İhbarı Yaptı, Bakanlık Devreye Girince Fabrika Kapatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 12:29

Antalya'da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre gübre üretimi ve tarımsal ilaç üretimi yapan bir firmada çalışan kişi işten çıkarılınca intikamı acı oldu. Bunun üzerine işten çıkarılan kişi bomba yapıldığını iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar asılsız çıktı ancak devreye giren Bakanlık fabrikada çeşitli eksiklikler gördü. Bunun üzerine fabrika 4 ay önce kapatıldı. 

Kaynak: Halk TV

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Antalya’da gübre üretimi ve tarımsal ilaç alanında faaliyet gösteren Platin Grubu, bu yılın başında konkordato talebinde bulundu.

Antalya’da gübre üretimi ve tarımsal ilaç alanında faaliyet gösteren Platin Grubu, bu yılın başında konkordato talebinde bulundu.

Mahkemeden eli boş dönen fabrikayı işten çıkardıkları bir eleman çökertti.

Mahkemeden eli boş dönen fabrikayı işten çıkardıkları bir eleman çökertti.

İşten çıkarılan çalışan CİMER’e fabrikada bomba üretildiğine dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

İşten çıkarılan çalışan CİMER’e fabrikada bomba üretildiğine dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre yapılan inceleme sonucu bomba ihbarı asılsız çıktı. Ancak durumun bildirilmesi üzerine devreye Tarım ve Orman Bakanlığı girdi.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre yapılan inceleme sonucu bomba ihbarı asılsız çıktı. Ancak durumun bildirilmesi üzerine devreye Tarım ve Orman Bakanlığı girdi.

Bakanlığın devreye girmesinin ardından inceleme sonucunda çeşitli eksiklikler görüldü.

Bakanlığın devreye girmesinin ardından inceleme sonucunda çeşitli eksiklikler görüldü.

Platin Kimya AŞ Genel Müdürü Mehmet Fevzi Tekgül, “Bakanlık ekibi fabrikadaki birkaç eksikliği tespit etti. Bunlar; zeminin epoksi olması ve havalandırmaya ilişkindi. Bakanlık, bu eksiklikler tamamlanana kadar fabrikayı kapattı. Biz şirket olarak eksiklikleri tamamladık. Durumu bakanlığa bildirdik. Yeniden gelip inceleme yapmaları için yazılı başvuruda bulunduk. Ancak tam bu süreçte, mahkeme konkordato başvurumuzu reddetti” ifadelerini kullandı.

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4 aydır kapalı olan fabrika neredeyse çökme noktasına geldi.

4 aydır kapalı olan fabrika neredeyse çökme noktasına geldi.

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