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Ülker Yeni Şirket Kurduğunu KAP'a Bildirdi

Ülker Yeni Şirket Kurduğunu KAP'a Bildirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 17:09

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama adında yeni bir şirket kurdu. 

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Ülker, yeni şirket kurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Ülker, yeni şirket kurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yeni şirketin adı "Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi" oldu.

Yeni şirketin adı "Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi" oldu.

KAP'a yapılan bildirimde yeni şirketin sermayesinin 250 bin lira olduğu ifade edildi. Şirketin kuruluş amacı olarak şu bilgi yer aldı:

KAP'a yapılan bildirimde yeni şirketin sermayesinin 250 bin lira olduğu ifade edildi. Şirketin kuruluş amacı olarak şu bilgi yer aldı:

'Her nevi gıda maddesinin üretimi, pazarlanması ve satışı, ithali, ihracı ile gerçek ve tüzel kişilere (iştirak ettikleri dahil olmak üzere) danışmanlık hizmetleri vermek...'

Öte yandan Borsa İstanbul, hisse senedi endekslerinde bazı değişikliklere gideceğini açıkladı. Bu yılın dördüncü çeyreğinde BIST 30'a Ülker, Migros ve Türk Telekom katılacak.

Öte yandan Borsa İstanbul, hisse senedi endekslerinde bazı değişikliklere gideceğini açıkladı. Bu yılın dördüncü çeyreğinde BIST 30'a Ülker, Migros ve Türk Telekom katılacak.

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