Ülker Yeni Şirket Kurduğunu KAP'a Bildirdi
Ülker Yeni Şirket Kurduğunu KAP'a Bildirdi
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Ülker, yeni şirket kurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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Yeni şirketin adı "Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi" oldu.
KAP'a yapılan bildirimde yeni şirketin sermayesinin 250 bin lira olduğu ifade edildi. Şirketin kuruluş amacı olarak şu bilgi yer aldı:
Öte yandan Borsa İstanbul, hisse senedi endekslerinde bazı değişikliklere gideceğini açıkladı. Bu yılın dördüncü çeyreğinde BIST 30'a Ülker, Migros ve Türk Telekom katılacak.
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