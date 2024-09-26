Üç Büyük Şehrin Çöp Konteyner İhtiyacını Karşılayan 36 Yıllık Firma Konkordato İlan Etti

İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere birçok kentin çöp konteyner ihtiyacını karşılayan 36 yıllık Hedef Çöp Konteyner, konkordato ilan etti. Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberine göre konkordato talebi 3 aylık süreyle kabul edildi.

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