Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Üç Büyük Şehrin Çöp Konteyner İhtiyacını Karşılayan 36 Yıllık Firma Konkordato İlan Etti

Üç Büyük Şehrin Çöp Konteyner İhtiyacını Karşılayan 36 Yıllık Firma Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.09.2024 - 14:34

İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere birçok kentin çöp konteyner ihtiyacını karşılayan 36 yıllık Hedef Çöp Konteyner, konkordato ilan etti. Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberine göre konkordato talebi 3 aylık süreyle kabul edildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şirketler ekonomik krize karşı ayakta durmakta güçlük yaşıyor. Öyle ki yılların dev firmaları da ya konkordato ilan ediyor ya da iflas başvurusunda bulunuyor.

Şirketler ekonomik krize karşı ayakta durmakta güçlük yaşıyor. Öyle ki yılların dev firmaları da ya konkordato ilan ediyor ya da iflas başvurusunda bulunuyor.

Konkordato dalgasına son olarak İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilin çöp konteyner ihtiyacını karşılayan Hedef Çöp Konteyner eklendi.

Konkordato dalgasına son olarak İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilin çöp konteyner ihtiyacını karşılayan Hedef Çöp Konteyner eklendi.

Patronlar Dünyası’ndan Murat Kaya’nın haberine göre 1985 yılında kurulan şirket İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Patronlar Dünyası’ndan Murat Kaya’nın haberine göre 1985 yılında kurulan şirket İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Kaynak

36 yıl önce ‘temiz ve yeşil bir çevre üretimi’ sloganıyla yola çıkan şirkete 3 aylık geçici süre verildi.

36 yıl önce ‘temiz ve yeşil bir çevre üretimi’ sloganıyla yola çıkan şirkete 3 aylık geçici süre verildi.

Şirket 23 kentin yanı sıra Bulgaristan, Fas, Irak, Romanya ve Rusya'nında çöp konteyner ihtiyaçlarını karşılıyordu.

Şirket 23 kentin yanı sıra Bulgaristan, Fas, Irak, Romanya ve Rusya'nında çöp konteyner ihtiyaçlarını karşılıyordu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın