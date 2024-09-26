Üç Büyük Şehrin Çöp Konteyner İhtiyacını Karşılayan 36 Yıllık Firma Konkordato İlan Etti
Üç Büyük Şehrin Çöp Konteyner İhtiyacını Karşılayan 36 Yıllık Firma Konkordato İlan Etti
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Şirketler ekonomik krize karşı ayakta durmakta güçlük yaşıyor. Öyle ki yılların dev firmaları da ya konkordato ilan ediyor ya da iflas başvurusunda bulunuyor.
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Konkordato dalgasına son olarak İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilin çöp konteyner ihtiyacını karşılayan Hedef Çöp Konteyner eklendi.
Patronlar Dünyası’ndan Murat Kaya’nın haberine göre 1985 yılında kurulan şirket İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.
36 yıl önce ‘temiz ve yeşil bir çevre üretimi’ sloganıyla yola çıkan şirkete 3 aylık geçici süre verildi.
Şirket 23 kentin yanı sıra Bulgaristan, Fas, Irak, Romanya ve Rusya'nında çöp konteyner ihtiyaçlarını karşılıyordu.
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