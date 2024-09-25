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Hollandalı Sigorta Şirketi Türkiye'den Çekiliyor!

Hollandalı Sigorta Şirketi Türkiye'den Çekiliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 17:38

Türkiye pazarına 2009 yılında giren Hollandalı sigorta şirketi NN Group, Türkiye'den çekilme kararı aldı. 

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18 ülkede faaliyet gösteren Hollandalı sigorta şirketi NN Group, 2009'da Türkiye pazarına girdi.

18 ülkede faaliyet gösteren Hollandalı sigorta şirketi NN Group, 2009'da Türkiye pazarına girdi.

Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösteren şirket flaş bir karar aldı.

Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösteren şirket flaş bir karar aldı.

Şirketin kendi sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye'den çekileceğini duyuran NN Group, operasyonlarını Zurich Türkiye’ye satacağını bildirdi.

Şirketin kendi sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye'den çekileceğini duyuran NN Group, operasyonlarını Zurich Türkiye’ye satacağını bildirdi.

"Türkiye operasyonlarımızı satma kararı, kapsamlı bir sürecin sonucudur.”

"Türkiye operasyonlarımızı satma kararı, kapsamlı bir sürecin sonucudur.”

NN International Insurance CEO’su Frank Eijsink, söz konusu kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Türkiye operasyonlarımızı satma kararı, kapsamlı bir sürecin sonucudur. Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, Türkiye'deki faaliyetlerimizin elden çıkarılmasının yerel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için en iyisi olacağı sonucuna vardık. İşlem, düzenleyici kurumların ve Rekabet Kurulu'nun onaylarına tabidir ve işlemlerin nihai olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.”

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