Hollandalı Sigorta Şirketi Türkiye'den Çekiliyor!

NN International Insurance CEO’su Frank Eijsink, söz konusu kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Türkiye operasyonlarımızı satma kararı, kapsamlı bir sürecin sonucudur. Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, Türkiye'deki faaliyetlerimizin elden çıkarılmasının yerel müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için en iyisi olacağı sonucuna vardık. İşlem, düzenleyici kurumların ve Rekabet Kurulu'nun onaylarına tabidir ve işlemlerin nihai olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.”