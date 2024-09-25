Hollandalı Sigorta Şirketi Türkiye'den Çekiliyor!
Hollandalı Sigorta Şirketi Türkiye'den Çekiliyor!
Türkiye pazarına 2009 yılında giren Hollandalı sigorta şirketi NN Group, Türkiye'den çekilme kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 ülkede faaliyet gösteren Hollandalı sigorta şirketi NN Group, 2009'da Türkiye pazarına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösteren şirket flaş bir karar aldı.
Şirketin kendi sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye'den çekileceğini duyuran NN Group, operasyonlarını Zurich Türkiye’ye satacağını bildirdi.
"Türkiye operasyonlarımızı satma kararı, kapsamlı bir sürecin sonucudur.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın