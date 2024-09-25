Bakanlıktan Fenomenlere Reklam Operasyonu: 89 Milyon Lira Ceza Kesildi!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini yakın mercek altına aldı. Fenomenlerin-influencerların sosyal medyada marka isminin göründüğü bir paylaşım yapması halinde ‘reklam’ ibaresini koyması zorunlu. Yapılan reklamların ise belli kuralları mevcut. Bu kuralı ihlal eden fenomenler ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor. Reklam Kurulu tarafından fenomenlere yılın ilk 8 ayında 89 milyon 59 bin TL para cezası kesildi.