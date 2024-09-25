Bakanlıktan Fenomenlere Reklam Operasyonu: 89 Milyon Lira Ceza Kesildi!
Bakanlıktan Fenomenlere Reklam Operasyonu: 89 Milyon Lira Ceza Kesildi!
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenlerini yakın mercek altına aldı. Fenomenlerin-influencerların sosyal medyada marka isminin göründüğü bir paylaşım yapması halinde ‘reklam’ ibaresini koyması zorunlu. Yapılan reklamların ise belli kuralları mevcut. Bu kuralı ihlal eden fenomenler ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor. Reklam Kurulu tarafından fenomenlere yılın ilk 8 ayında 89 milyon 59 bin TL para cezası kesildi.
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Sosyal medya, markalar için en önemli reklam alanı haline geldi. Yüz binlerce hatta milyon takipçisi bulunan fenomenler yaptığı bir marka paylaşımıyla yüksek miktarda gelir elde edebiliyor.
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Geçen yıllarda Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada marka ismi görünen paylaşımlara ‘reklam’ ibaresinin koyulmasını zorunlu hale getirmişti.
‘Reklam’ olduğunu belirtmeyen 'influencer'lar-fenomenler en az 550 bin 59 lira cezayla karşı karşıya kalıyor.
Bakanlık, gıda takviyesi ve indirimli satış reklamlarına kadar pek çok tanıtımı inceledi. Bazı paylaşımlarda ihlaller tespit edildi.
Reklam Kurulu tarafından reklam ihlalinde bulunan fenomenlere ilk 8 ayda 89 milyon 59 bin TL ceza uygulandı.
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