Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
"Banka Hesaplarınıza Dikkat Edin" Astrolog Dinçer Güner'den Önümüzdeki 2 Gün İçin Uyarı!

"Banka Hesaplarınıza Dikkat Edin" Astrolog Dinçer Güner'den Önümüzdeki 2 Gün İçin Uyarı!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
25.09.2024 - 11:07

Ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkür ile Neptün'ün karşı karşıya geldiğini duyurarak etkilerini açıkladı. Etki süresinin 2 gün olacağı Merkür ile Neptün, özellikle yanlış anlaşılmalara, dolandırılmalara sebebiyet verebilir.

Dikkatli olmamız gereken bugünlerde, gelin Dinçer Güner'in uyarılarına bir göz atalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Merkür ile Neptün'ün karşı karşıya geleceğini açıklayarak etki süresi 2 gün olan bu astrolojik olayı yorumladı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Merkür ile Neptün'ün karşı karşıya geleceğini açıklayarak etki süresi 2 gün olan bu astrolojik olayı yorumladı.

25 Eylül ve 26 Eylül'de etkisini göreceğimiz bu astrolojik olay, bizleri pek çok farklı alanda etkileyecek. Bugünlerde mutluluğu bulmak, huzurlu günler geçirmek biraz zor olabilir.

"Banka hesaplarınıza dikkat edin."

"Banka hesaplarınıza dikkat edin."

Dinçer Güner, özellikle bu dönemde banka hesaplarında karışıklıklar çıkabileceğinin altını çiziyor. Güner'in ifadeleri şu şekilde;

Banka hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette vb. noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir.

Merkür ile Neptün'ün karşılıklı açısı, önemli kararlar almak için doğru zaman değil!

Merkür ile Neptün'ün karşılıklı açısı, önemli kararlar almak için doğru zaman değil!

Bugünlerde, duyduğumuz her şeye inanmamak gerekiyor. Gerçeği sorgulamadan kabul etmek yerine iki kere düşünmek gerekli. Aldığımız bilgiler, bizler için yanıltıcı olabilir. Bir şey ne kadar cazip görünürse görünsün arka planda aldatıcı olabilir.

Bu sebeple, bugünlerde ciddi kararlar almaktan uzak durmakta fayda var.

Ayrıca bugünlerde dolandırılma, kandırılma ihtimalimiz de yüksek. "Bir şeylere imza atmadan önce dikkatli okunmasında fayda var" diyor Dinçer Güner.

Ayrıca bugünlerde dolandırılma, kandırılma ihtimalimiz de yüksek. "Bir şeylere imza atmadan önce dikkatli okunmasında fayda var" diyor Dinçer Güner.

Dalgın ve dikkatsiz davranabilir, unutkanlığa kapılabiliriz. Zihnimiz bir çözüm ararken düşünceler arasında kaybolabilir. Ayrıca düşüncelerimiz dağınık, bir şeylere odaklanmamız da oldukça zor.

"Rüyalarınız sembollerle dolu. Karmaşık ama güçlü rüyalar bu dönemde daha sık olabilir..."

"Rüyalarınız sembollerle dolu. Karmaşık ama güçlü rüyalar bu dönemde daha sık olabilir..."

Rüyalarımızdaki sembollerin anlamının ön plana çıktığı bu dönemde ayrıca sanatsal tarafımız da ağır basıyor. Dinçer Güner, sanatla uğraşanların bu dönemde şanslı olduğuna dikkat çekiyor.

Yaratıcılığımızı beslemek için harika bir zaman olduğunu belirtmekte de fayda var...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın