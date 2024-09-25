"Banka Hesaplarınıza Dikkat Edin" Astrolog Dinçer Güner'den Önümüzdeki 2 Gün İçin Uyarı!
"Banka Hesaplarınıza Dikkat Edin" Astrolog Dinçer Güner'den Önümüzdeki 2 Gün İçin Uyarı!
Ünlü astrolog Dinçer Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkür ile Neptün'ün karşı karşıya geldiğini duyurarak etkilerini açıkladı. Etki süresinin 2 gün olacağı Merkür ile Neptün, özellikle yanlış anlaşılmalara, dolandırılmalara sebebiyet verebilir.
Dikkatli olmamız gereken bugünlerde, gelin Dinçer Güner'in uyarılarına bir göz atalım.
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, Merkür ile Neptün'ün karşı karşıya geleceğini açıklayarak etki süresi 2 gün olan bu astrolojik olayı yorumladı.
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"Banka hesaplarınıza dikkat edin."
Merkür ile Neptün'ün karşılıklı açısı, önemli kararlar almak için doğru zaman değil!
Ayrıca bugünlerde dolandırılma, kandırılma ihtimalimiz de yüksek. "Bir şeylere imza atmadan önce dikkatli okunmasında fayda var" diyor Dinçer Güner.
"Rüyalarınız sembollerle dolu. Karmaşık ama güçlü rüyalar bu dönemde daha sık olabilir..."
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