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Burcuna Göre 25 Eylül Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 25 Eylül Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.09.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 25 Eylül Çarşamba aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün güne yenilenme ihtiyacıyla başlıyorsun Oğlak. Artık ilişkilerinde kontrolü eline almak istiyorsun. Öyle de olacak. Bugün sevgilinle yapacağın bir konuşma hem sana hem de ona iyi gelecek. Ayrıca bir sevgilin yoksa, bugünlerde hayata dair bakış açını değiştirecek bir olay yaşayabilirsin.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Kova burçlarını bugün stresli dakikalar bekliyor. Partnerinle aranızda bir gerginlik yaşanacak. İkiniz de ilk adımı atmak istemeyeceksiniz. İş git gide inada binecek anlayacağın. Sorunun çözümü ise nasıl olur bilemem. Bekar Kova burçlarım da kendilerini bekleyen bir sürprize hazırlıklı olsun! Eski defterler yeniden açılıyor...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Balık burçlarımı bugün gelecek planları sarmış durumda. Partnerinle yaşadığın ilişkide geleceğe dair çok güzel hislerin var. Bu hislerin karşılıklı olduğunu görüyorum. İlişkinizde her şey yolunda, aman nazar değmesin.

Bekar Balık burçlarımın ise bugünlerde halinden memnun olduğunu biliyorum Biraz daha böyle takılalım bakalım...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Koç burçlarım ilişkilerinde yeniliklerin olduğu bir döneme giriyor. Artık 'ya hep ya hiç' diyor ve yolunuza bu şekilde devam etme kararı alıyorsunuz. Son yaşadığınız kavgadan sonra, en mantıklısı da bu olurdu!

Bekar Koç burçlarımın ise kendilerini bir aşk üçgeni içinde bulacağını görüyorum. Kişilerle pek alakan olmasa da yaşanan olaylar senin tadını kaçırabilir.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Boğa burçlarım bugünden itibaren bazı sırları öğrenecek. Partnerinin geçmişinden getirdiği bu sırları sonunda öğrenmek senin içini rahatlatacak. Bu sırlarla ilişkine devam edebilecek misin, orası ise tam bir muamma!

Bekar Boğa burçlarımı ise heyecanlı bir gün bekliyor. Bugünlerde iş yerinden, okulundan yeni bir flört heyecanı yaşayabilirsin...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün karamsar başladığın günün, son saatlerde neşeni yerine getirecek. İlişkinde yolunda gitmediğini düşündüğün bazı noktalar var. Bu konular bir bir çözülmeye başlayacak. Aslında hepsinin kafanda büyüttüğün sorunlar olduğunu göreceksin.

Öte yandan bekar İkizler burçları da bugün hayatlarının aşkıyla karşılaşma olasılığına sahip. Fakat onun doğru kişi olduğunu anlamayacak, hatta ona biraz gıcık olacaksın...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Yengeç burçlarımın bu sıralar aşkın peşinden koştuğunu biliyorum. Neyse ki aşk, kısa sürede senin bu çabana yanıt verecek. Görüyorum ki pek yakında kendini güzel bir ilişkinin içinde bulacaksın. Bana kalırsa, en iyi ilişkilerinden birini yaşamak üzeresin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Aslan burçlarımın bugünlerde oldukça hassas olduğunu görüyorum. Kimsenin sana bulaşmasını istemiyorsun. Partnerin ise bu durumu kişisel algılayacak ve senden uzaklaşmaya başlayacak...Eğer bir partnerin yoksa, bugünlerde ilişkiye başlamak için doğru zaman olmadığını hatırlatmak isterim.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Başak burçlarımın bugün işleri başından aşkın. Öyle ki ne aşka ne flörte ayıracak vakti yok. Bana kalırsa böyle olması daha iyi. Aşk falına baktığımda, Başak burçlarım için pek de olumlu haberlerim yok çünkü!

Yarın yine görüşürüz, olur mu?

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Terazi burçlarımın bugünden itibaren ilişkilerinde bir dönüm noktasında olduğunu görüyorum. Bana kalırsa, bugün alacağın bir karar ilişkinin gidişatını belirleyecek. Bu kararı almak için dinlemen gereken tek şey ise kalbin!

Bekar Terazi burçlarımın da aynı şekilde kalbine güvenmesini ve o ilişkiye başlamasını tavsiye ediyorum...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Akrep burçlarım bugünlerde aklını bir şeye takmış. İlişkinde bir sır olduğunu, partnerinin sana yeterinde dürüst davranmadığını hissediyorsun. Bu hislerinin doğu çıkıp çıkmayacağı, bugün belli olacak. Sen sen ol, sakinliğini koru.

Öte yandan bekar Akrep burçlarım için de artık şanslı bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren size 'bekar' der miyim, bilemiyorum...

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün işlerin başından aşkın resmen. Sevgiline ayıracak pek bir vaktin yok. Fakat gün sonunda onu en azından aramayı ihmal etme. Onun sesini duymak bile stresini atmana yardımcı olacak.

Öte yandan bekar Yay burçlarımın da bugün bekarlıktan son derece keyif aldığını görüyorum. Yarın ola hayrola...

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