Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Hem Cesur, Hem Lüks: Moda Anlayışlarıyla Herkesin Gözlerini Kamaştıran Burçlar

Hem Cesur, Hem Lüks: Moda Anlayışlarıyla Herkesin Gözlerini Kamaştıran Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 20:55

Bazı burçlar harika bir moda ve stil anlayışlarıyla doğuyor. Kıyafet seçimleriyle görenlerin gözlerini kamaştıran bu burçlar, adeta bir 'moda ikonu' olarak görülüyor. Peki bu burçlar hangileri?

Detaylar içeriğin devamında👇

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Modayla iç içe olmak bazılarımızın doğasında var. Fakat bazı burçlar doğuştan giyinmeyi ve kendilerine ait tarz yaratmayı biliyor.

Modayla iç içe olmak bazılarımızın doğasında var. Fakat bazı burçlar doğuştan giyinmeyi ve kendilerine ait tarz yaratmayı biliyor.

O burçlar hangileri dersiniz? Gelin beraber bakalım...

Bunlardan ilki Aslan burçları! Aslanlar kıyafet seçimleriyle adeta bir odak noktası olmayı isterler.

Kıyafetlerinde daha cesur yaklaşımlar tercih eden Aslanlar, başka tarzlara ve moda anlayışlarına her zaman açık. Tercih ettiği parçalar da buram buram lüks kokuyor. Aslan burçlarının kıyafet seçimleriyle ağızları açık bırakması gayet doğal!

Terazileri de unutmamak gerek. İçgüdüleri ve doğaları gereği en kaliteli parçaları seçmeye yatkınlar!

Genellikle nötr ve doğal renkler tercih eden Teraziler, moda anlayışlarıyla ön plana çıkıyorlar.

Maceracı ruhlarıyla tanınan Yaylar da özgürlükçü ruhlarını moda anlayışlarına yansıtıyorlar!

Auralarına en uygun parçaları seçmekte başarılı olan Yaylar, 'Bohem' kültürünü de moda anlayışlarına kesinlikle yansıtır. Zaman zaman kendilerine has dokunuşları nedeniyle farklı olan tarzlarına bir kısım anlam veremeyebilir. Ama Yayların zevkine güvenin.

Boğalar da piyasadaki en iyi parçaları almaya meyillidir.

Eğer Boğa burcu birinin gardrobuna göz atarsanız hem pahalı hem de gösterişli parçalarla karşılaşmanız mümkün. Gösterişli olmalarına rağmen zarafeti de elden bırakmıyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ve son olarak Kovalar!

Kovalar genellikle 'avangard' bir stil tercih ederler. Yani baktığınız zaman adeta gelecekten gelmiş gibi görünürler. Canlı renkleri sevmelerinin yanı sıra fütüristik bir stile de sahiplerdir.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın