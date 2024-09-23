Tuvaleti Bile Yok! Balkonu 22 Bin 750 TL'den Kiralığa Çıkaran Ev Sahibi Günümüz Ekonomisini Sorgulattı
Tuvaleti Bile Yok! Balkonu 22 Bin 750 TL'den Kiralığa Çıkaran Ev Sahibi Günümüz Ekonomisini Sorgulattı
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde ev kiraları almış başını gidiyor. Bazı meslek gruplarında bile tüm maaşın ev kirasına gittiğine şahit olabiliyoruz.
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Fakat böylesi ne duyuldu ne görüldü. Bir kişi ikinci el satış uygulamasında balkonunu kiralığa çıkardı.
Balkonu normal bir daireymiş gibi "dizayn" eden kişi, memur kefil istemesinin yanı sıra 22 bin 750 TL de kira istiyor. Depozito da cabası!
Bu durumu hiçbir ekonomik gerekçeyle açıklayamayız tabii. Diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
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