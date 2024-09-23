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Tuvaleti Bile Yok! Balkonu 22 Bin 750 TL'den Kiralığa Çıkaran Ev Sahibi Günümüz Ekonomisini Sorgulattı

Tuvaleti Bile Yok! Balkonu 22 Bin 750 TL'den Kiralığa Çıkaran Ev Sahibi Günümüz Ekonomisini Sorgulattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 19:22

Geçtiğimiz günlerde bir sitede yayınlanan ilan gündem oldu. Tuvaleti olmayan balkona 22 bin 750 TL kira isteyen ev sahibi, memur kefil ve depozito da istediğini söyleyince infial yarattı. Bu ilan günümüz ekonomik koşullarını sorgulattı!

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Sizler de takdir edersiniz ki günümüzde ev kiraları almış başını gidiyor. Bazı meslek gruplarında bile tüm maaşın ev kirasına gittiğine şahit olabiliyoruz.

Fakat böylesi ne duyuldu ne görüldü. Bir kişi ikinci el satış uygulamasında balkonunu kiralığa çıkardı.

Fakat böylesi ne duyuldu ne görüldü. Bir kişi ikinci el satış uygulamasında balkonunu kiralığa çıkardı.

Balkonu normal bir daireymiş gibi "dizayn" eden kişi, memur kefil istemesinin yanı sıra 22 bin 750 TL de kira istiyor. Depozito da cabası!

Balkonu normal bir daireymiş gibi "dizayn" eden kişi, memur kefil istemesinin yanı sıra 22 bin 750 TL de kira istiyor. Depozito da cabası!

Bu durumu hiçbir ekonomik gerekçeyle açıklayamayız tabii. Diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Bu durumu hiçbir ekonomik gerekçeyle açıklayamayız tabii. Diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
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