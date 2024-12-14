Üç Zincir Market Şubesi Mühürlendi! Bozulmuş Un, Peynir, Sosis ve Daha Onlarcasını Vatandaşa Yedirdiler
Üç Zincir Market Şubesi Mühürlendi! Bozulmuş Un, Peynir, Sosis ve Daha Onlarcasını Vatandaşa Yedirdiler
Antalya’nın Alanya ilçesinde üç zincir market şubesi tarihi geçmiş ürünleri sattığı gerekçesiyle mühürlendi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ve bozulmuş un, patlamış mısır, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis, acı sos, içli köfte gibi ürünler tespit edildi. Şubelerin iki gün süreyle faaliyetlerine ara verilmesine karar verildi.
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Gıda güvenliği, son zamanların en çok konuşulan konusu. Vatandaşlar, artan hayat pahalılığına karşı uygun fiyatlı ürünlere yönelmek zorunda bırakıldı. Pek çok marka, 'ucuz ve sağlıklı' ifadeleriyle ürünlerini satmayı sürdürüyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesinde bilindik ve güvenilir olduğunu düşündüğümüz markaların akıllara gelmeyecek hilelere başvurduğunu görmek neye, kime güveneceğimizi sorgulatırken bu kez zincir marketler halk sağlığını tehlikeye attı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi.
Yapılan denetimlerde raflarda onlarca tarihi geçmiş ve bozuk ürün ele geçirildi. Marketlerin tarihi geçmiş ve bozulmuş un, acı sos, içli köfte, bisküvi, çikolata, sosis, beyaz peynir ve meşrubat sattığı ortaya çıktı.
Şubeler iki gün süreyle mühürlendi ve faaliyetleri bu süre boyunca askıya alındı. Üç işletmeye de halk sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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