Üç Zincir Market Şubesi Mühürlendi! Bozulmuş Un, Peynir, Sosis ve Daha Onlarcasını Vatandaşa Yedirdiler

Antalya’nın Alanya ilçesinde üç zincir market şubesi tarihi geçmiş ürünleri sattığı gerekçesiyle mühürlendi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ve bozulmuş un, patlamış mısır, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis, acı sos, içli köfte gibi ürünler tespit edildi. Şubelerin iki gün süreyle faaliyetlerine ara verilmesine karar verildi.