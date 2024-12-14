Minimum 1500 TL Harcama Limiti Koyan Restoranlara İnceleme Başlatıldı

Bazı restoran ve kafeler müşterilere 1500 TL harcama limiti getirdi. Eğer bu mekanlardan birine oturduysanız en az 1500 TL’yi gözden çıkarmanız lazım. Sosyal medyada tepkiler artınca Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan bir açıklama yaptı.

Gürcan, uygulamanın aykırı olduğunu belirterek Bakanlık tarafından denetim sürecinin başlatıldığını ifade etti. Bakan Gürcan, 'Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir' dedi.