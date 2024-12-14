onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Minimum 1500 TL Harcama Limiti Koyan Restoranlara İnceleme Başlatıldı

Minimum 1500 TL Harcama Limiti Koyan Restoranlara İnceleme Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 14:51

Bazı restoran ve kafeler müşterilere 1500 TL harcama limiti getirdi. Eğer bu mekanlardan birine oturduysanız en az 1500 TL’yi gözden çıkarmanız lazım. Sosyal medyada tepkiler artınca Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan bir açıklama yaptı.

Gürcan, uygulamanın aykırı olduğunu belirterek Bakanlık tarafından denetim sürecinin başlatıldığını ifade etti. Bakan Gürcan, 'Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dışarıda yemek içmek artık lüksün de lüksü oldu. Yüksek fiyatların yanı sıra ürün kalitesizliği, pek çok restoran ve kafede başını alıp gitmiş durumda. Üstelik bazı mekanlar 1500 TL harcama limiti getirdi.

Dışarıda yemek içmek artık lüksün de lüksü oldu. Yüksek fiyatların yanı sıra ürün kalitesizliği, pek çok restoran ve kafede başını alıp gitmiş durumda. Üstelik bazı mekanlar 1500 TL harcama limiti getirdi.

Eğer bu mekanlardan birine oturursanız, en az 1500 TL'lik bir şey yemek içmek zorundasınız. Vatandaş adeta soyulurken, bu uygulamayı yapan restoran ve kafelere sosyal medyadan tepki yağdı.

Eğer bu mekanlardan birine oturursanız, en az 1500 TL'lik bir şey yemek içmek zorundasınız. Vatandaş adeta soyulurken, bu uygulamayı yapan restoran ve kafelere sosyal medyadan tepki yağdı.

Tepkiler artınca devreye Ticaret Bakanlığı girdi. Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tepkiler artınca devreye Ticaret Bakanlığı girdi. Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Denetim süreci başlatıldı.

Denetim süreci başlatıldı.
twitter.com

Uygulamanın etik kuralları çiğnediğini ve aykırı olduğunu vurgulayan Gürcan, şu açıklamayı yaptı:

“Son günlerde bazı restoran ve kafe işletmelerinin müşterilere yönelik ‘harcama limiti’ uyguladığına ilişkin basına yansıyan haberler ve Bakanlığımıza ulaşan bildirimler titizlikle incelenmektedir. Bu uygulamalar, hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır.”

"Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta; hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir."

"Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta; hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir."

'Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde, işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımlar uygulanacak ve cezai süreçler başlatılacak, bu konuda herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın