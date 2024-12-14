Minimum 1500 TL Harcama Limiti Koyan Restoranlara İnceleme Başlatıldı
Minimum 1500 TL Harcama Limiti Koyan Restoranlara İnceleme Başlatıldı
Bazı restoran ve kafeler müşterilere 1500 TL harcama limiti getirdi. Eğer bu mekanlardan birine oturduysanız en az 1500 TL’yi gözden çıkarmanız lazım. Sosyal medyada tepkiler artınca Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan bir açıklama yaptı.
Gürcan, uygulamanın aykırı olduğunu belirterek Bakanlık tarafından denetim sürecinin başlatıldığını ifade etti. Bakan Gürcan, 'Bakanlığımız, bu tür hukuka aykırı uygulamalara karşı kararlı ve etkin bir şekilde mücadele etmektedir' dedi.
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Dışarıda yemek içmek artık lüksün de lüksü oldu. Yüksek fiyatların yanı sıra ürün kalitesizliği, pek çok restoran ve kafede başını alıp gitmiş durumda. Üstelik bazı mekanlar 1500 TL harcama limiti getirdi.
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Eğer bu mekanlardan birine oturursanız, en az 1500 TL'lik bir şey yemek içmek zorundasınız. Vatandaş adeta soyulurken, bu uygulamayı yapan restoran ve kafelere sosyal medyadan tepki yağdı.
Tepkiler artınca devreye Ticaret Bakanlığı girdi. Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Denetim süreci başlatıldı.
"Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta; hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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