Türkiye’nin En Hızlı Fakirleşen ve Zenginleşen İlleri Belli Oldu: İlk Sıralardaki Kentler Sürpriz Yaptı
Türkiye’nin En Hızlı Fakirleşen ve Zenginleşen İlleri Belli Oldu: İlk Sıralardaki Kentler Sürpriz Yaptı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 verilerini geçen günlerde açıkladı. Buna göre en hızlı fakirleşen ve zenginleşen kentleri de belli olmuş oldu. Ekonomik kriz kentleri de vururken TÜİK’in raporuda büyüme hızı ekside yer alan 12 kent dikkat çekti.
Öte yandan en hızlı fakirleşen ve en hızlı zenginleşen kent listesinde ilk sırada yer alan iller sürpriz oldu.
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TÜİK'in geçen günlerde açıkladığı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023" verileriyle en hızlı fakirleşen ve zenginleşen kentler belli olmuş oldu.
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Bir senede zenginleşen kent Şırnak oldu.
Bir yılda en çok fakirleşen kent Artvin oldu.
Zenginleşen ilk 10 kent şöyle:
Fakirleşen ilk 10 kent şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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