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Türkiye’nin En Hızlı Fakirleşen ve Zenginleşen İlleri Belli Oldu: İlk Sıralardaki Kentler Sürpriz Yaptı

Türkiye’nin En Hızlı Fakirleşen ve Zenginleşen İlleri Belli Oldu: İlk Sıralardaki Kentler Sürpriz Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 14:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 verilerini geçen günlerde açıkladı. Buna göre en hızlı fakirleşen ve zenginleşen kentleri de belli olmuş oldu. Ekonomik kriz kentleri de vururken TÜİK’in raporuda büyüme hızı ekside yer alan 12 kent dikkat çekti.

Öte yandan en hızlı fakirleşen ve en hızlı zenginleşen kent listesinde ilk sırada yer alan iller sürpriz oldu.

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TÜİK'in geçen günlerde açıkladığı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023" verileriyle en hızlı fakirleşen ve zenginleşen kentler belli olmuş oldu.

TÜİK'in geçen günlerde açıkladığı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023" verileriyle en hızlı fakirleşen ve zenginleşen kentler belli olmuş oldu.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da (GSYH) 2023 yılında en yüksek payı yüzde 30.4 ile İstanbul aldı.

Bir senede zenginleşen kent Şırnak oldu.

Bir senede zenginleşen kent Şırnak oldu.

Bir önceki yıla göre yıllık GSYH oranının en fazla arttığı kent yüzde 18,9 ile Şırnak oldu. Şırnak’ı Siirt ve Samsun izledi.

Bir yılda en çok fakirleşen kent Artvin oldu.

Bir yılda en çok fakirleşen kent Artvin oldu.

GSYH büyümesinde bir önceki yıla göre azalış gösteren, yani bir diğer anlamıyla fakirleşen kent, Artvin oldu. Artvin'i Bayburt, Zonguldak ve Bayburt izledi.

Zenginleşen ilk 10 kent şöyle:

Zenginleşen ilk 10 kent şöyle:

Fakirleşen ilk 10 kent şöyle:

Fakirleşen ilk 10 kent şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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