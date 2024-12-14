Türkiye’nin En Hızlı Fakirleşen ve Zenginleşen İlleri Belli Oldu: İlk Sıralardaki Kentler Sürpriz Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 verilerini geçen günlerde açıkladı. Buna göre en hızlı fakirleşen ve zenginleşen kentleri de belli olmuş oldu. Ekonomik kriz kentleri de vururken TÜİK’in raporuda büyüme hızı ekside yer alan 12 kent dikkat çekti.

Öte yandan en hızlı fakirleşen ve en hızlı zenginleşen kent listesinde ilk sırada yer alan iller sürpriz oldu.

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