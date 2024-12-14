Muhalefet TBMM’yi Terk Etti! CHP’li Vekiller Bakan Osman Aşkın Bak'a Sırtını Dönünce Tansiyon Yükseldi

TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilim tırmanıyor. Önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, CHP'li İlhami Özcan Aygun'un Ergene Nehri'nden getirdiği su dolu şişeyi elinin tersiyle fırlatması gündem olurken, yine tansiyon yükseldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bütçe sunumunu yaptığı esnada CHP'li milletvekilleri sırtını dönerek protesto etti. O esnada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma arttı, fiziksel müdahaleye döndü.
Gerginliğin ardından CHP, İYİ Parti, Saadet Gelecek Grubu ve DEM Parti vekilleri TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.
TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri zaman zaman gerilimin tırmanmasıyla devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, bütçe sunumu bağırarak yapması muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekti. CHP’li vekiller Bakan’ı sırtlarını dönerek protesto etti.
O sırada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Başkanlık Divanı önüne geldiği görüldü.
AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi. Sözlü tartışma fiziksel müdahaleye dönüştü.
O anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻
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