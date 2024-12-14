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Muhalefet TBMM’yi Terk Etti! CHP’li Vekiller Bakan Osman Aşkın Bak'a Sırtını Dönünce Tansiyon Yükseldi

Muhalefet TBMM’yi Terk Etti! CHP’li Vekiller Bakan Osman Aşkın Bak'a Sırtını Dönünce Tansiyon Yükseldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 10:11

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TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilim tırmanıyor. Önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, CHP'li İlhami Özcan Aygun'un Ergene Nehri'nden getirdiği su dolu şişeyi elinin tersiyle fırlatması gündem olurken, yine tansiyon yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bütçe sunumunu yaptığı esnada CHP'li milletvekilleri sırtını dönerek protesto etti. O esnada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma arttı, fiziksel müdahaleye döndü.

Gerginliğin ardından CHP, İYİ Parti, Saadet Gelecek Grubu ve DEM Parti vekilleri TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

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TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri zaman zaman gerilimin tırmanmasıyla devam ediyor.

TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri zaman zaman gerilimin tırmanmasıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, bütçe sunumu bağırarak yapması muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekti. CHP’li vekiller Bakan’ı sırtlarını dönerek protesto etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, bütçe sunumu bağırarak yapması muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekti. CHP’li vekiller Bakan’ı sırtlarını dönerek protesto etti.

AK Partili vekiller CHP’li vekillerin bu hareketi üzerine Bakan Osman Aşkın Bak’a “Bravo” sözleriyle destek verince araya TBMM Başkan Vekili Celal Adan girmek zorunda kaldı. Adan vekilleri 'Sayın Bakan bir dakikada, bir dakika ya sayın milletvekilleri... Sayın Bakan faaliyetleri anlatıyor' sözüyle uyardı.

O sırada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Başkanlık Divanı önüne geldiği görüldü.

O sırada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Başkanlık Divanı önüne geldiği görüldü.

MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başarır ve CHP’li Veli Ağbaba’ya şunları dedi:

“Heyecanınıza hakim olun. Milletvekillerimize hepimiz saygı duyuyoruz, siz de Meclis divanımıza saygı duyun. Sayın Bakan daha anlaşılabilir olması için daha yavaş ifade ederseniz... Bazı milletvekillerimiz salonu terk ettiler. Dolayısıyla daha sakin daha huzurlu bir şekilde ifade ederseniz sevinirim. Değerli Ağbaba rica ediyorum sayın Bakanımızı dinleyin.”

AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi. Sözlü tartışma fiziksel müdahaleye dönüştü.

AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi. Sözlü tartışma fiziksel müdahaleye dönüştü.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın sunumuna devam ettiği sırada yaşanan gerginlik sonrasında CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet-Gelecek Grubu, TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

O anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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