Muhalefet TBMM’yi Terk Etti! CHP’li Vekiller Bakan Osman Aşkın Bak'a Sırtını Dönünce Tansiyon Yükseldi

MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başarır ve CHP’li Veli Ağbaba’ya şunları dedi:

“Heyecanınıza hakim olun. Milletvekillerimize hepimiz saygı duyuyoruz, siz de Meclis divanımıza saygı duyun. Sayın Bakan daha anlaşılabilir olması için daha yavaş ifade ederseniz... Bazı milletvekillerimiz salonu terk ettiler. Dolayısıyla daha sakin daha huzurlu bir şekilde ifade ederseniz sevinirim. Değerli Ağbaba rica ediyorum sayın Bakanımızı dinleyin.”