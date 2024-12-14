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Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! 2025 Yılında Emekli Olacakların Maaşı 2024’e Göre Yüzde 30 Daha Düşük Olacak

Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! 2025 Yılında Emekli Olacakların Maaşı 2024’e Göre Yüzde 30 Daha Düşük Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 13:50

Emekli olacaklar, 2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olmanın avantajlı olduğunu araştırıyor. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında emekli olacakların maaşının, 2024'te emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük olacağını belirtti.

Emeklilik başvurularında artış beklenirken, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili farkın değişmeyeceği belirtildi.

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2024’te emekli olmanın 2025 yılına göre daha avantajlı olacağı son aylarda konuşuluyordu. Bu sene emekli olacakların maaşının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağı ileri sürülüyordu.

2024’te emekli olmanın 2025 yılına göre daha avantajlı olacağı son aylarda konuşuluyordu. Bu sene emekli olacakların maaşının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağı ileri sürülüyordu.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, söz konusu tartışmalara dair konuştu.

Habere göre Bakan Işıkhan, emeklilerin maaş farkına dair bir sunum yaptı. Bu sunumda Işıkhan, 2024-2025 maaş farkının yüzde 30 olacağını söyledi.

Habere göre Bakan Işıkhan, emeklilerin maaş farkına dair bir sunum yaptı. Bu sunumda Işıkhan, 2024-2025 maaş farkının yüzde 30 olacağını söyledi.

Işıkhan, 2025 yılında emekli olacakların maaşlarının, 2024'te emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük olacağını dile getirdi.

Işıkhan, bu farkın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

Işıkhan, bu farkın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Emekli aylıkları, 2024 yılının ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artırıldı. 2024 yılı aylık artışı toplam yüzde 86,16 olarak gerçekleşti. 

1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak.' 

"Yüzde 30 farka neden olacak."

"Yüzde 30 farka neden olacak."

'2025 yılında geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. 

Primler, bu oranla güncellenece ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacak. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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