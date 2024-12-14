Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! 2025 Yılında Emekli Olacakların Maaşı 2024’e Göre Yüzde 30 Daha Düşük Olacak

'2025 yılında geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak.

Primler, bu oranla güncellenece ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacak. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak.”