Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! 2025 Yılında Emekli Olacakların Maaşı 2024’e Göre Yüzde 30 Daha Düşük Olacak
Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! 2025 Yılında Emekli Olacakların Maaşı 2024’e Göre Yüzde 30 Daha Düşük Olacak
Emekli olacaklar, 2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olmanın avantajlı olduğunu araştırıyor. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında emekli olacakların maaşının, 2024'te emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük olacağını belirtti.
Emeklilik başvurularında artış beklenirken, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili farkın değişmeyeceği belirtildi.
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2024’te emekli olmanın 2025 yılına göre daha avantajlı olacağı son aylarda konuşuluyordu. Bu sene emekli olacakların maaşının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağı ileri sürülüyordu.
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Habere göre Bakan Işıkhan, emeklilerin maaş farkına dair bir sunum yaptı. Bu sunumda Işıkhan, 2024-2025 maaş farkının yüzde 30 olacağını söyledi.
Işıkhan, bu farkın gerekçesini ise şöyle açıkladı:
"Yüzde 30 farka neden olacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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