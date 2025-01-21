Eyeliner Stiline Göre 3 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Eyeliner Stiline Göre 3 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Yaptığımız makyaj tercihleri karakterimiz hakkında çok şey söyleyebilir. Allığımızın renginden, rujumuzun parlaklığına kadar düşünürken kendimizi de bu tarza anlatıyor olabiliriz. Makyaj konusunda belki de en zorlayıcı şeylerden biri Eyeliner'dır. Kusursuz bir Eyeliner çekmek isterken çok çaba harcarız. Daha seksi ve çekici bakışları ortaya çıkaran Eyeliner'ın birçok stli de var. Peki sen Eyeliner stiline göre hangi özelliklere sahipsin?
Eyeliner Stiline Göre 3 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Haydiiii!
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Sen hangi eyeliner tarzını seviyorsun?
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Öz güvenli, özgür ruhlu ve hassas…
Fedakar, içten ve enerjik…
Takıntılı, hükmetmeyi seven ve zeki…
Modern, uyumlu ve yenilikçi...
Mücadeleci, dayanıklı ve güvensiz...
Güçlü, planlı ve manipülatif...
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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