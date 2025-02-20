onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kişisel Verileri Çalan Hackerların Neler Yaptığı Ortaya Çıktı: Devlet Büyüklerinin Bile Bilgilerini Çalmışlar!

Kişisel Verileri Çalan Hackerların Neler Yaptığı Ortaya Çıktı: Devlet Büyüklerinin Bile Bilgilerini Çalmışlar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2025 - 09:03

Vatandaşların kişisel verilerini çalarak, kimlik, fotoğraf, adli sicil kayıtları, adresleri gibi birçok özel bilgiyi 'panel' adını verdikleri sistemde toplayıp satan hackerlar deşifre oldu.

Sabah’tan Seda Nur Günaydın ve Arzu Kaya’nın haberine göre; Şüphelilerin, vatandaşların kimlik numaralarını, tapu kayıtlarını, adli sicil kayıtlarını, adres ve GSM bilgilerini, sağlık, seyahat vb. birçok kişisel bilgileri ele geçirdiği ortaya çıktı.

Ayrıca haberdeki bilgiye göre; savcılığın hazırladığı fezlekede, soruşturmada yalnızca vatandaşların değil, devlet büyükleri, milletvekilleri, polisler, savcılar ve askerlerin de kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini, ayrıca bu bilgilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını belirtti.

İşte tüm detaylar…

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz haftalarda yapılan operasyonda 44 şüpheli tutuklanmış, bu kişilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri illegal yöntemlerle ele geçirerek sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan operasyonda 44 şüpheli tutuklanmış, bu kişilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri illegal yöntemlerle ele geçirerek sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye için büyük bir tehdit oluşturan siber saldırı niteliğindeki 'panel sistemi' ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçerek soruşturma başlatmış, bu kapsamda çoğunlukla 18 yaşından küçük hackerların, vatandaşların kişisel verilerini çalarak kimlik, fotoğraf, mesaj gibi birçok özel bilgiyi 'panel' adını verdikleri sistemde topladıkları tespit edilmişti.

SABAH'ın ulaştığı fezlekenin detaylarında çarpıcı iddialar yer aldı. Panel sisteminde 76 şüphelinin tespit edildiği ve birçok yasa dışı "sorgu paneli"nin kapatıldığı bildirildi.

SABAH'ın ulaştığı fezlekenin detaylarında çarpıcı iddialar yer aldı. Panel sisteminde 76 şüphelinin tespit edildiği ve birçok yasa dışı "sorgu paneli"nin kapatıldığı bildirildi.

Şüphelilerin çeşitli oltalama (phishing) yöntemleriyle kamu kurumlarındaki yetkili kullanıcı hesaplarını, kimlik numaralarını, tapu kayıtlarını, adli sicil kayıtlarını, adres ve GSM bilgilerini, sağlık, seyahat vb. birçok kişisel bilgileri ele geçirdiği ve bu hesaplar üzerinden vatandaşlara ait kritik bilgilere erişim sağladıklarının altı çizildi. 

Elde edilen bu verilerin de 'checker paneli' adı verilen illegal sorgulama sistemlerine dönüştürülerek internet üzerinden satışına sunulduğu vurgulandı.

Savcılık hazırladığı fezlekesinde, soruşturmada yalnızca vatandaşların değil, devlet büyükleri, milletvekilleri, polisler, savcılar ve askerlerin de kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini, ayrıca bu bilgilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını belirtti. 

Bu yasa dışı panellerin birçoğunun Telegram grupları, Dark Web platformları ve çeşitli internet siteleri aracılığıyla faaliyet gösterdikleri kaydedilirken 'larschecker.com.tr, illegaltoplum.org, jaguarclani.com, wlozinoyun.online' gibi internet sitelernin de bu sistemin bir parçası olduğu ifade edildi.

Şüphelilerden "Dolandırıcı Tavşancık" takma adına sahip Mustafa B.'nin ise E-Okul, Ehliyet, Röntgen, Tapu, GSM gibi bilgileri satan sorgu panelleriyle bağlantısının ortaya çıktığı bildirildi.

Şüphelilerden "Dolandırıcı Tavşancık" takma adına sahip Mustafa B.'nin ise E-Okul, Ehliyet, Röntgen, Tapu, GSM gibi bilgileri satan sorgu panelleriyle bağlantısının ortaya çıktığı bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın