Kişisel Verileri Çalan Hackerların Neler Yaptığı Ortaya Çıktı: Devlet Büyüklerinin Bile Bilgilerini Çalmışlar!
Vatandaşların kişisel verilerini çalarak, kimlik, fotoğraf, adli sicil kayıtları, adresleri gibi birçok özel bilgiyi 'panel' adını verdikleri sistemde toplayıp satan hackerlar deşifre oldu.
Sabah’tan Seda Nur Günaydın ve Arzu Kaya’nın haberine göre; Şüphelilerin, vatandaşların kimlik numaralarını, tapu kayıtlarını, adli sicil kayıtlarını, adres ve GSM bilgilerini, sağlık, seyahat vb. birçok kişisel bilgileri ele geçirdiği ortaya çıktı.
Ayrıca haberdeki bilgiye göre; savcılığın hazırladığı fezlekede, soruşturmada yalnızca vatandaşların değil, devlet büyükleri, milletvekilleri, polisler, savcılar ve askerlerin de kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini, ayrıca bu bilgilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını belirtti.
İşte tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda yapılan operasyonda 44 şüpheli tutuklanmış, bu kişilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri illegal yöntemlerle ele geçirerek sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı ortaya çıkmıştı.
SABAH'ın ulaştığı fezlekenin detaylarında çarpıcı iddialar yer aldı. Panel sisteminde 76 şüphelinin tespit edildiği ve birçok yasa dışı "sorgu paneli"nin kapatıldığı bildirildi.
Şüphelilerden "Dolandırıcı Tavşancık" takma adına sahip Mustafa B.'nin ise E-Okul, Ehliyet, Röntgen, Tapu, GSM gibi bilgileri satan sorgu panelleriyle bağlantısının ortaya çıktığı bildirildi.
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