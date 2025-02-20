Kişisel Verileri Çalan Hackerların Neler Yaptığı Ortaya Çıktı: Devlet Büyüklerinin Bile Bilgilerini Çalmışlar!

Şüphelilerin çeşitli oltalama (phishing) yöntemleriyle kamu kurumlarındaki yetkili kullanıcı hesaplarını, kimlik numaralarını, tapu kayıtlarını, adli sicil kayıtlarını, adres ve GSM bilgilerini, sağlık, seyahat vb. birçok kişisel bilgileri ele geçirdiği ve bu hesaplar üzerinden vatandaşlara ait kritik bilgilere erişim sağladıklarının altı çizildi.

Elde edilen bu verilerin de 'checker paneli' adı verilen illegal sorgulama sistemlerine dönüştürülerek internet üzerinden satışına sunulduğu vurgulandı.

Savcılık hazırladığı fezlekesinde, soruşturmada yalnızca vatandaşların değil, devlet büyükleri, milletvekilleri, polisler, savcılar ve askerlerin de kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini, ayrıca bu bilgilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını belirtti.

Bu yasa dışı panellerin birçoğunun Telegram grupları, Dark Web platformları ve çeşitli internet siteleri aracılığıyla faaliyet gösterdikleri kaydedilirken 'larschecker.com.tr, illegaltoplum.org, jaguarclani.com, wlozinoyun.online' gibi internet sitelernin de bu sistemin bir parçası olduğu ifade edildi.