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İstanbul Taksim’de Bir Köpeğin Balonla Oyun Oynadığı Anlar Kalplerimizi Eritti

İstanbul Taksim’de Bir Köpeğin Balonla Oyun Oynadığı Anlar Kalplerimizi Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.02.2025 - 09:15

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İstanbul Taksim’de kayda yansıyan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Dünyalar tatlısı bir patili dostumuz, bulduğu balonla öylesine eğlenerek oynuyordu ki onu görenlerin kayıtsız kalması imkansızdı. E tabii onları her zaman böyle deli deli hareketleriyle görmediğimiz için de ilgi çekici olmuştu. Gelin bir de birlikte bakalım.

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@yunusemrekeskin adlı TikTok hesabından paylaşılan video kısa sürede beğenilerin odağı oldu.

@yunusemrekeskin adlı TikTok hesabından paylaşılan video kısa sürede beğenilerin odağı oldu.

Bulduğu mor balonu burnuyla havaya atarak sektiren köpek dostumuz neşemizi arttırdı.

Bulduğu mor balonu burnuyla havaya atarak sektiren köpek dostumuz neşemizi arttırdı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bulent Yarici

Aman görüpte almasalar bari barinaga

ernstunan

Adıyaman'da geçen hafta sokakta balonla oynarken BAŞIBOŞ 5 TANE KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN VE HALEN HASTANEDE TEDAVİ GÖREB 4,5 YAŞINDAKİ OSMAN CAN isimli ÇO... Devamını Gör

gilmore

dikkat edelim de öldürmesinlerrrr