İstanbul Taksim’de Bir Köpeğin Balonla Oyun Oynadığı Anlar Kalplerimizi Eritti

İstanbul Taksim’de kayda yansıyan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Dünyalar tatlısı bir patili dostumuz, bulduğu balonla öylesine eğlenerek oynuyordu ki onu görenlerin kayıtsız kalması imkansızdı. E tabii onları her zaman böyle deli deli hareketleriyle görmediğimiz için de ilgi çekici olmuştu. Gelin bir de birlikte bakalım.
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@yunusemrekeskin adlı TikTok hesabından paylaşılan video kısa sürede beğenilerin odağı oldu.
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Bulduğu mor balonu burnuyla havaya atarak sektiren köpek dostumuz neşemizi arttırdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Aman görüpte almasalar bari barinaga
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dikkat edelim de öldürmesinlerrrr