İstanbul Taksim’de Bir Köpeğin Balonla Oyun Oynadığı Anlar Kalplerimizi Eritti

İstanbul Taksim’de kayda yansıyan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Dünyalar tatlısı bir patili dostumuz, bulduğu balonla öylesine eğlenerek oynuyordu ki onu görenlerin kayıtsız kalması imkansızdı. E tabii onları her zaman böyle deli deli hareketleriyle görmediğimiz için de ilgi çekici olmuştu. Gelin bir de birlikte bakalım.