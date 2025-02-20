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İstanbulluları Tedirgin Eden Pembe Bulutun Nedeni Galatasaray Çıktı

İstanbulluları Tedirgin Eden Pembe Bulutun Nedeni Galatasaray Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2025 - 08:28

Dün akşam saatlerinden İstanbul’da yaşayanların gece saatlerinde gördükleri pembe bulutlar küçük çaplı bir tedirginliğe neden olurken bu durumun nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı. Gökyüzünde oluşan pembe bulutların nedeninin Galatasaray olduğu belirlendi! İşte detaylar…

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İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü.

İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü.

Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı.

Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı.

Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün, AZ maçı öncesi zemin temizleme çalışmaları yaptığı ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı kulübün, AZ maçı öncesi zemin temizleme çalışmaları yaptığı ortaya çıktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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