Bugün Okullar Tatil mi? Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 35 Şehirde Okullar Tatil Edildi: Yarın Okullar Tatil mi?
Bugün Okullar Tatil mi? Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 35 Şehirde Okullar Tatil Edildi: Yarın Okullar Tatil mi?
Soğuk ve karlı hava ülkemizdeki birçok şehirde etkisini göstermiş durumda. Özellikle dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehirlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini açıklandı.
Peki hangi şehirlerde okullar tatil edildi. Bugün tüm okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı içeriğimizde… İşte okullara kar tatili veren tüm şehirler...
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Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 20 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.
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İstanbul, Kars, Erzincan, Sivas, Ardahan, Bayburt, Giresun, Hakkari, Bitlis, Rize, Elazığ, Ağrı, Gümüşhane ve Muş valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların 20 Şubat'ta okulların tatil edildiğini açıkladı.
Öte yandan, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da 20 ve 21 Şubat'ta tüm okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. İşte diğer tatil ilan edilen şehirler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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