Bugün Okullar Tatil mi? Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 35 Şehirde Okullar Tatil Edildi: Yarın Okullar Tatil mi?

Soğuk ve karlı hava ülkemizdeki birçok şehirde etkisini göstermiş durumda. Özellikle dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehirlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini açıklandı.

Peki hangi şehirlerde okullar tatil edildi. Bugün tüm okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı içeriğimizde… İşte okullara kar tatili veren tüm şehirler...