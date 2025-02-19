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Hindistan'ın Tuhaflıkları Bitmiyor: 'Tanrı'ya Bağlılığını Göstermek İçin 5 Yıldır Kolunu İndirmeyen Adam

Hindistan'ın Tuhaflıkları Bitmiyor: 'Tanrı'ya Bağlılığını Göstermek İçin 5 Yıldır Kolunu İndirmeyen Adam

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.02.2025 - 19:35

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Hindistan, adı anıldığında zihinlerde birçok farklılıkla canlanan bir ülke. İster mutfaklarındaki çeşit çeşit lezzetler olsun, isterse de benzersiz kültürleri, Hindistan her zaman ilgi çekici bir noktada yer alıyor. Bu karmaşık ve renkli dünya, bir yandan merak uyandırırken, diğer yandan da hayranlık uyandırıyor. Bu çeşitlilik, Hindistan'ı dünya üzerindeki diğer herhangi bir yerden farklı kılan unsurlardan sadece biri. İşte bu yüzden, Hindistan'ın adı geçtiğinde, akla gelen ilk şey genellikle bu çarpıcı çeşitlilik ve zenginlik oluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGLpdSDta_n/
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Türk bir gezgin, Hindistan seyahati sırasında karşılaştığı bir din adamını paylaştı.

Türk bir gezgin, Hindistan seyahati sırasında karşılaştığı bir din adamını paylaştı.

Tanrıya olan bağlılığını göstermek için elini 5 senedir aynı biçimde tutan adam yaptığı hareketle beyin yaktı.

Tanrıya olan bağlılığını göstermek için elini 5 senedir aynı biçimde tutan adam yaptığı hareketle beyin yaktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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