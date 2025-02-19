Hindistan'ın Tuhaflıkları Bitmiyor: 'Tanrı'ya Bağlılığını Göstermek İçin 5 Yıldır Kolunu İndirmeyen Adam

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGLpdSDta_n/
Hindistan, adı anıldığında zihinlerde birçok farklılıkla canlanan bir ülke. İster mutfaklarındaki çeşit çeşit lezzetler olsun, isterse de benzersiz kültürleri, Hindistan her zaman ilgi çekici bir noktada yer alıyor. Bu karmaşık ve renkli dünya, bir yandan merak uyandırırken, diğer yandan da hayranlık uyandırıyor. Bu çeşitlilik, Hindistan'ı dünya üzerindeki diğer herhangi bir yerden farklı kılan unsurlardan sadece biri. İşte bu yüzden, Hindistan'ın adı geçtiğinde, akla gelen ilk şey genellikle bu çarpıcı çeşitlilik ve zenginlik oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk bir gezgin, Hindistan seyahati sırasında karşılaştığı bir din adamını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tanrıya olan bağlılığını göstermek için elini 5 senedir aynı biçimde tutan adam yaptığı hareketle beyin yaktı.
Buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın