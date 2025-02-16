Video İçin Dudaklarını Japon Yapıştırıcısıyla Yapıştıran Genç Korkudan Gözyaşlarına Boğuldu

Sosyal medya, günümüzde birçok birey için tam anlamıyla bir kariyer haline geldi. Kişiler, daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına çeşitli ve dikkat çekici yöntemlere başvurmayı tercih ediyorlar. Bu durum, bazen kişilerin hayatlarını dahi tehlikeye atabilecek riskli eylemlere girişmelerine neden olabiliyor. Hatta gerçekten hayatını kaybedenler bile oldu. Yaralananların ve zarar görenlerin ise haddi, hesabı yok.