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Video İçin Dudaklarını Japon Yapıştırıcısıyla Yapıştıran Genç Korkudan Gözyaşlarına Boğuldu

Video İçin Dudaklarını Japon Yapıştırıcısıyla Yapıştıran Genç Korkudan Gözyaşlarına Boğuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.02.2025 - 12:19

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Sosyal medya, günümüzde birçok birey için tam anlamıyla bir kariyer haline geldi. Kişiler, daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına çeşitli ve dikkat çekici yöntemlere başvurmayı tercih ediyorlar. Bu durum, bazen kişilerin hayatlarını dahi tehlikeye atabilecek riskli eylemlere girişmelerine neden olabiliyor. Hatta gerçekten hayatını kaybedenler bile oldu. Yaralananların ve zarar görenlerin ise haddi, hesabı yok.

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Bir genç, japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdığı bir video çekmek istedi.

Bir genç, japon yapıştırıcısıyla dudaklarını yapıştırdığı bir video çekmek istedi.

Fakat tam da olması gerektiği gibi dudakları yapışınca ne yapacağını şaşıran genç gözyaşlarına boğuldu.

Fakat tam da olması gerektiği gibi dudakları yapışınca ne yapacağını şaşıran genç gözyaşlarına boğuldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Serhat Demir

Allah'ım senden sual olunmaz tamam yaratıyorsun bari takip et, kesin allah beyin dağıtırken bu kesin şemsiye tutmuş