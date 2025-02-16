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Bir Kadın Son Dönemde Popüler Olan Bütün "Sabah Güzellik Rutinlerini" Aynı Anda Denedi

Bir Kadın Son Dönemde Popüler Olan Bütün "Sabah Güzellik Rutinlerini" Aynı Anda Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.02.2025 - 10:06 Son Güncelleme: 16.02.2025 - 10:17

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Sabahları güne enerjik ve canlı başlamak için güzellik rutinlerine ihtiyaç duyarız. Uyanır uyanmaz yüzümüzü yıkamak, cildimizi temizlemek, güzel bir duş, spor ya da yürüyüş pek çok kişinin güne güzel başlaması için önemli bir adımdır. Fakat son dönemde sosyal medya bu konuda tam bir kaos ortamına döndü. Herkes 'her sabah muhtalaka yapılması gereken' ilginç rutinleri paylaşıyor. Elbette bir düzine de fayda sıralayınca insanlar tüm bunları denemek istiyor. Fakat her kafadan bambaşka bir ses çıkıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFjVnD...
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Bir kadın, sosyal medyada popüler olan tüm 'sabah rutini' uygulamalarını aynı anda denedi.

Bir kadın, sosyal medyada popüler olan tüm 'sabah rutini' uygulamalarını aynı anda denedi.

Ortaya çıkan görüntü ise durumun saçmalığını net bir şekilde ortaya koydu.

Ortaya çıkan görüntü ise durumun saçmalığını net bir şekilde ortaya koydu.

İşte o rutin;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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houseof

Ağzından çıkanlara şok oldum 😂 Güzel dalga geçmiş