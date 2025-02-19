TÜSİAD Yöneticileri Hakimliğe Sevk Edilmişti: Yurt Dışı Yasağı ile Serbest Bırakıldılar
TÜSİAD Yöneticileri Hakimliğe Sevk Edilmişti: Yurt Dışı Yasağı ile Serbest Bırakıldılar
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın ardından Başkan Orhan Turan hakkında da 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Polis eşliğinde götürüldükleri adliyede ifade veren Aras ve Turan yurt dışı yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Turan ve Aras hakkında çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.
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TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar nedeniyle TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açılmıştı.
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Aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.
TÜSİAD YİK Başkanı Aras ve TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifade verme işlemleri 23.30 itibarıyla sona erdi. Savcılık, Aras ve Turan'ı yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Turan ve Aras hakkında çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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