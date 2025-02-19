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'Yerinde İnceleme Engellendi', Rekabet Kurumu'ndan BİM'e Ceza Yağdı!

'Yerinde İnceleme Engellendi', Rekabet Kurumu'ndan BİM'e Ceza Yağdı!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.02.2025 - 20:51

Rekabet Kurulu, BİM'e 1 milyar 300 milyon lira ceza kesti. Cezaya ilişkin detaylar Rekabet Kurumu'nun sosyal medyasından paylaşıldı.

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Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde inceleme yapmasına engellediği gerekçesiyle BİM'e 1,3 milyar lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde inceleme yapmasına engellediği gerekçesiyle BİM'e 1,3 milyar lira idari para cezası kesti.

BİM'e verilen ceza Rekabet Kurumu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.

BİM'e verilen ceza Rekabet Kurumu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, 'Rekabet Kurumunun yerinde inceleme yetkisi, Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında gelmektedir. Bu yetkinin etkin ve verimli kullanılması rekabetin tesisi için son derece önemlidir. Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası verilmektedir' denildi.

Cezanın nedeni ise belli oldu. 14 Ocak tarihinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Cezanın nedeni ise belli oldu. 14 Ocak tarihinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''14 Ocak tarihinde BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat tarihinde almış olduğu kararla; yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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