'Yerinde İnceleme Engellendi', Rekabet Kurumu'ndan BİM'e Ceza Yağdı!
'Yerinde İnceleme Engellendi', Rekabet Kurumu'ndan BİM'e Ceza Yağdı!
Rekabet Kurulu, BİM'e 1 milyar 300 milyon lira ceza kesti. Cezaya ilişkin detaylar Rekabet Kurumu'nun sosyal medyasından paylaşıldı.
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Rekabet Kurulu, kurum uzmanlarının yerinde inceleme yapmasına engellediği gerekçesiyle BİM'e 1,3 milyar lira idari para cezası kesti.
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BİM'e verilen ceza Rekabet Kurumu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.
Cezanın nedeni ise belli oldu. 14 Ocak tarihinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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