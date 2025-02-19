'Yerinde İnceleme Engellendi', Rekabet Kurumu'ndan BİM'e Ceza Yağdı!

''14 Ocak tarihinde BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat tarihinde almış olduğu kararla; yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.'