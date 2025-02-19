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Yolcu Otobüsünde Feci Olay: 8 Saat Kimse Öldüğünü Fark Etmedi

Yolcu Otobüsünde Feci Olay: 8 Saat Kimse Öldüğünü Fark Etmedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.02.2025 - 19:11

Kayseri'den Bursa'ya yolcu otobüsünde seyahat eden yaşlı adamın uyuduğu düşünülürken öldüğü ortaya çıktı. 81 yaşındaki Enver Ekiz'in 8 saatlik yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı iddia edildi.

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Feci olay yolcu otobüsünde yaşandı.

Feci olay yolcu otobüsünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 81 yaşındaki Enver Ekiz, Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.

Edinilen bilgiye göre; 81 yaşındaki Enver Ekiz, Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.

Yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonrasında Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonrasında Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı iddia edilen Ekiz'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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