Babasıyla İlk Dansını Yapan Minik Kızın Tatlığı Karşısında Mest Olduk

@elifaltunblog adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, dünyalar tatlısı kızı ile eşinin dans ettiği anları paylaştı. Kısa sürede viral olan video günler içerisinde tüm sosyal mecralarda paylaşıldı. Gelin o anlara bir de biz bakalım. Tatlı kızın babasıyla olan dansı sizlerin de kalplerini eritecek!
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İlk dansı olmasına rağmen tatlı kızın bacağını atışları bizi bizden aldı.
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Her izleyenin birkaç kez daha izlediği videoya beğeniler ve yorumlar yağdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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