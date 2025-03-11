Günümüz Flört Kültürüne Ne Kadar Hakimsin?
Günümüz Flört Kültürüne Ne Kadar Hakimsin?
Flört etme durumu her çağda farklılık gösterir. Birinin kalbini kazanmak ve tatlı bir şekilde sevgini sunmak olarak bildiğimiz flört etme zamanında mektup olarak gönderilen romantik cümleler olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise değişik kavramlarla nasıl bir flört içerisinde olduğunu anlatabiliyorsun. Gelin hep beraber günümüz flört kültürüne ait kavramları ne kadar bildiğinize bakalım!
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1. Basit bir kavram ile başlayalım. Ghosting ne için kullanılan bir kavramdır?
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2. Breadcrumbing kelimesi sana bir şey ifade ediyor mu?
3. Soft Launch ile ilişkinin sosyal medyaya tanıtılmasını nasıl buluyorsunuz?
4. Diğer kavrama geçelim! Zombing kavramı size ne çağrıştırıyor?
5. Exclusive talking evresinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
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6. Birine karşı yoğun duygular içerisine girdiniz diyelim, bunu nasıl belli edersiniz?
7. Son olarak, bana flörtte en önemli şeyin ne olduğunu söyler misiniz?
Dijital dünyaya hakimsin ve tüm kavramları biliyorsun!
Dengeyi seviyorsun ve modern bir şekilde ilerliyorsun!
Geleneksel flört anlayışına yakınsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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