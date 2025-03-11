Günümüz Flört Kültürüne Ne Kadar Hakimsin?

Flört etme noktasında dengeli bir şekilde davranıyorsun. Çağımızda neyin nasıl ilerlediğini biliyorsun ama kendini tamamen buna kaptırmış bir durumda değilsin. Sen ilişkinin nasıl yaşandığına odaklanıyorsun. Kavramların ne anlama geldiğini bilmek senin için önemli değil. Çevirilerinden yola çıkarak açıklayabiliyorsun. Bunun nedeni günümüz ilişkinin evrelerinin nasıl olduğunu biliyor olman!