Tasarladığın Eve Göre Lüks Zevklerin Var mı?
Tasarladığın Eve Göre Lüks Zevklerin Var mı?
Evinizin dekorasyonu, sizin kişiliğinizi ve zevklerinizi yansıtır. Evinizin genel tasarımı, mobilyalarınızın kalitesi, duvar renginiz, evinizde kullandığınız aksesuarlar ve hatta mutfak ekipmanlarınız bile sizin hakkınızda çok şey anlatır. Eğer evinizdeki tasarım detaylarına bakarsak, sizin lüks zevklere sahip olup olmadığınızı anlamamız mümkün olabilir.
Tasarladığın Eve Göre Lüks Zevklerin Var mı?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Öncelikle evinin dış görüntüsünü seçer misin?
4. Şimdi bu seçtiğin eve, bir de oturma odası seç bakalım.
5. Sıra yatak odasında.
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6. Güzel bir de mutfak seç bakalım.
7. Banyo için tercihin ne olur peki?
8. Peki balkon tercihini soralım!
9. Bahçen nasıl olsun?
10. Son olarak evinde nasıl bir havuz istersin?
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Sen lüks zevklerin var!
Sen lükse pek düşkün değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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