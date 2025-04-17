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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Af Açıklaması: "55 Bin Kişinin Affedileceği Doğru Değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Af Açıklaması: "55 Bin Kişinin Affedileceği Doğru Değil"

Yılmaz Tunç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 13:24

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümetin yeni bir af yasası üzerinde çalıştığı ve yeni yasa ile cezaevlerinde bulunan 55 bin kişinin affedileceği iddialarını yalanladı.

Tunç ayrıca DEM Parti’nin İmralı heyeti ile yapacakları görüşmenin de Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı sebebiyle ertelendiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce kararlaştırılan DEM Parti İmralı heyeti ile yapılacak görüşmelerin ertelendiğini söyleyen Tunç, “Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı bizi derinden üzdü. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur. Yarın DEM Parti heyetiyle görüşecektik ama Sırrı Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle bunu biraz öteledik.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı cezaevinlerinde bulunan tutuklulara yönelik af çıkarılacağı iddialarını da yalanladı.

Adalet Bakanı cezaevinlerinde bulunan tutuklulara yönelik af çıkarılacağı iddialarını da yalanladı.

Trafikte yaşanan kavgalarla ilgili çalışma olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yol kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak.” dedi. 

Adalet Bakanı af gündemiyle ilgili ise, “Herhangi af söz konusu değil, gündemimizde yok. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.' açıklamasında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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