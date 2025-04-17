Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Af Açıklaması: "55 Bin Kişinin Affedileceği Doğru Değil"

Trafikte yaşanan kavgalarla ilgili çalışma olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yol kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak.” dedi.

Adalet Bakanı af gündemiyle ilgili ise, “Herhangi af söz konusu değil, gündemimizde yok. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.' açıklamasında bulundu.