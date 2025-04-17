Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Af Açıklaması: "55 Bin Kişinin Affedileceği Doğru Değil"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümetin yeni bir af yasası üzerinde çalıştığı ve yeni yasa ile cezaevlerinde bulunan 55 bin kişinin affedileceği iddialarını yalanladı.
Tunç ayrıca DEM Parti’nin İmralı heyeti ile yapacakları görüşmenin de Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı sebebiyle ertelendiğini açıkladı.
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Adalet Bakanı Yılmaz gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Adalet Bakanı cezaevinlerinde bulunan tutuklulara yönelik af çıkarılacağı iddialarını da yalanladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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