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Skriniar Galatasaray'a Söz Verip Fenerbahçe'ye İmza Atmış

Skriniar Galatasaray'a Söz Verip Fenerbahçe'ye İmza Atmış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.04.2025 - 13:28

Süper Lig'in devre arası transfer dönemine PSG forması giyen Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye imza atması damga vurmuştu. Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan oyuncunun sürpriz bir şekilde sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmesi Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da epey konuşulmuştu. Bu zamana kadar birçok yıldızı Süper Lig'e getiren menajer George Gardi, olayın perde arkasını anlattı.

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Sakatlığı akıllarda soru işareti yaratmıştı fakat katkısı paha biçilemez oldu

Sakatlığı akıllarda soru işareti yaratmıştı fakat katkısı paha biçilemez oldu

Süper Lig'in ilk yarısında savunmada üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe, devre arasında kadroya takviye yapmakta karar kılmış, gözler hem de tecrübeli hem de yıldız bir savunmacı aramaya başlamıştı. 

Transfer dedikoduları hız kazanmaya başlarken Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray'ın takıma kazandırmak istediği PSG'den Milan Skriniar'a talip olduğu ortaya çıkmıştı. 

Galatasaray'a yakın bazı kaynaklar, Slovak yıldızın kesin olarak sarı-kırmızılı kulübe imza atacağını ifade ederken Fenerbahçe'den bir sosyal medya paylaşımı gelmişti. Skriniar, Mario Branco ile birlikte uçakta Fenerbahçe formasıyla poz vermişti. Kanarya, yıldız stoperi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Resmi imzaların atılmasının ardından Skriniar'ın akıllara geçmişteki sakatlığı gelmişti. Bu durumun bir risk olabileceği iddia edilmişti, iddia edildiği gibi olmadı. Şu ana kadar 21 maçta sahaya çıkan Skriniar, defansın yanı sıra takıma da 2 gol 2 asistle ciddi bir katkı verdi. Taraftarlar, 'sezon sonunda bonservisi alınmalı' demeye başladı.

Galatasaray'a söz vermiş fakat maliyet işleri değiştirmiş

Galatasaray'a söz vermiş fakat maliyet işleri değiştirmiş

Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro Icardi ve son olarak Victor Osimhen’i Galatasaray'a getiren menajer George Gardi, Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'e Skriniar transferinin detaylarını paylaştı. Gardi, olup biteni şu ifadelerle anlattı:

  • Soru: Galatasaray yerine F.Bahçe’ye gitmesinden sizi sorumlu tutanlar oldu. Bu konuda ne dersiniz?

  • Gardi: Skriniar’ı Galatasaray’a öneren bendim. Paris’te hem oyuncuyla hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray’a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG’ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG’ye Fenerbahçe’den Galatasaray’ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti. Oyuncu düzenli oynamadığı için 4 ay için 7,5-8 milyon euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim. Yerine Şampiyonlar Ligi’nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi.

Cuesta alınmıştı

Cuesta alınmıştı

Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, yıldız savunmacının yerini Belçika ekibi Genk'ten Cuesta ile doldurmuştu. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzalamış, Genk'e de 8 milyon euro bonservis ödemişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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