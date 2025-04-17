Skriniar Galatasaray'a Söz Verip Fenerbahçe'ye İmza Atmış
Süper Lig'in devre arası transfer dönemine PSG forması giyen Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye imza atması damga vurmuştu. Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan oyuncunun sürpriz bir şekilde sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmesi Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da epey konuşulmuştu. Bu zamana kadar birçok yıldızı Süper Lig'e getiren menajer George Gardi, olayın perde arkasını anlattı.
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Sakatlığı akıllarda soru işareti yaratmıştı fakat katkısı paha biçilemez oldu
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Galatasaray'a söz vermiş fakat maliyet işleri değiştirmiş
Cuesta alınmıştı
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