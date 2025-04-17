Skriniar Galatasaray'a Söz Verip Fenerbahçe'ye İmza Atmış

Süper Lig'in ilk yarısında savunmada üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe, devre arasında kadroya takviye yapmakta karar kılmış, gözler hem de tecrübeli hem de yıldız bir savunmacı aramaya başlamıştı.

Transfer dedikoduları hız kazanmaya başlarken Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray'ın takıma kazandırmak istediği PSG'den Milan Skriniar'a talip olduğu ortaya çıkmıştı.

Galatasaray'a yakın bazı kaynaklar, Slovak yıldızın kesin olarak sarı-kırmızılı kulübe imza atacağını ifade ederken Fenerbahçe'den bir sosyal medya paylaşımı gelmişti. Skriniar, Mario Branco ile birlikte uçakta Fenerbahçe formasıyla poz vermişti. Kanarya, yıldız stoperi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Resmi imzaların atılmasının ardından Skriniar'ın akıllara geçmişteki sakatlığı gelmişti. Bu durumun bir risk olabileceği iddia edilmişti, iddia edildiği gibi olmadı. Şu ana kadar 21 maçta sahaya çıkan Skriniar, defansın yanı sıra takıma da 2 gol 2 asistle ciddi bir katkı verdi. Taraftarlar, 'sezon sonunda bonservisi alınmalı' demeye başladı.