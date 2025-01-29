Evet/Hayır Testine Göre Hiç Aldattın mı?
Evet/Hayır Testine Göre Hiç Aldattın mı?
Aşk hayatında bazen karşımıza çıkan bazı durumlar vardır ki, bu durumları aldatma olarak mı değerlendirmeliyiz, yoksa aldatma sayılmaz mı diye mi düşünmeliyiz? Bu testi çözerken, her bir soruya dürüstçe yanıt vermeniz oldukça önemli. Belki de aşk hayatınızda yeni bir döneme giriş yapabilirsiniz.
Evet/Hayır Testine Göre Hiç Aldattın mı?
Haydiiii!
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1. Mesajlarını sık sık siler misin?
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2. Birinin sana ilgisi olduğunu bilip sevgiline söylemediğin oldu mu?
3. Peki sevgiline hiç yalan söyleyip gece dışarı çıktın mı?
4. Karşı cinsten biriyle mesajlaşıp, mesajlarını sildin mi?
5. Zaten ayrılacağını düşündüğün birinden henüz ayrılmadan başka biriyle bir şeyler yaşadın mı?
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6. Hayatında biri varken eski sevgilinle görüştün veya konuştun mu?
7. Sevgilin istemediği halde iş arkadaşlarınla yakın olup, olmamış gibi yaptın mı?
8. Sevgilin varken sana ilgi duyan birinden gelen hediyeyi sakladın mı?
9. Sevgilini, sana ilgi duyan ve senin de biraz ilgi duyduğun biriyle kıyasladın mı?
10. Son olarak sevgilini arkadaş ortamına pek dahil etmiyor musun?
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Sen birini aldatmışsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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