'Sen hiç kimseyi aldatmamışsın! İnsanlar ilişkilerde bazen duygusal bocalamalar yaşar, hatalar yapar, dürtülerine kapılır, ama sen bu yolun dışındasın. Belki de en başından beri bir şey vardı, seni hep doğru yolda tutan bir inanç, bir değer. Aldatmak, belki başkalarına kolay gelebilir, anlık bir rahatlama, bir kaçış yolu gibi görünebilir. Ama sen, bunun hiçbir zaman gerçek bir çözüm olmadığını biliyorsun. Belki de en büyük gücün, sadakatini koruyarak, ilişkilerine olan bağlılığını bir çizgi olarak tutmuş olman. Çünkü senin için, güven duygusu, sevgi ve saygı her şeyden önce gelir. Bu dünyada insanları kandırmak, aldatmak çok kolay olabilir; ama birini gerçekten değerli kılmak, ona güven vermek, onu yaralamamak o kadar da basit değil. Sen hiç kimseyi aldatmamışsın, çünkü içsel huzurun ve başkalarının güveni senin için çok daha önemli. Belki de bu yüzden, ilişkilerin hep derin, sağlam ve gerçek kalmıştır. Herkesin zayıf anları vardır, ama sen o anlarda bile dürüstlüğü seçmişsin. O yüzden belki de sana 'aldatma' kelimesi, anlamını yitiren bir şey gibi geliyor.