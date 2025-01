Evet/Hayır Testine Göre Hiç Aldattın mı?

Sen hayatında birini aldatmışsın! Hani belki o an, o duygusal karmaşanın içinde, yaptıklarının farkında değildin. Belki seni başka bir şey ya da başka birisi o kadar etkilemişti ki, sadakatten sapmanın, güveni kırmanın ne kadar yıkıcı olacağını düşünmedin. Ama bir şekilde, birini aldatmanın, sadece bir anlık bir karar olmadığını fark etmen gerekir. Bu, bir ilişkinin temel taşlarını sorgulamaya, güveni zedelemeye ve belki de her şeyin yeniden yapılandırılmasına yol açan bir şey. Ve ne olursa olsun, en başta o kişi sana inandı, seni sevdi ve sen bu güveni, o kalp kırıklığını yarattın. O an bir hata gibi görünse de, ardında bırakacağın izler bazen yıllarca sürebilir. Aldatma, sadece fiziksel bir ihanet değil; duygusal ve zihinsel bir mesafe de yaratabilir.