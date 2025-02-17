Güzelliğin Şifresi

Her ne kadar “güzellik görecelidir” diye bir özlü sözümüz olsa da Oxford Üniversitesi'nden matematikçi Marcus du Sautoy, güzelliğin formüllerle açıklanabileceğine inanıyor. Rakamlar yalan söylemez… Ona göre, matematik evrenin dili ve bu dil, güzelliği anlamanın anahtarı. Formalizm akımının da işaret ettiği gibi, sanat ve estetik, biçimsel unsurlarla da kavranabilir.

Peki, bu ne anlama geliyor?

Doğaya baktığımızda, her yerde matematiksel kalıplar görüyoruz.

Simetrinin cazibesi… Kelebeklerin kanatlarından, kar tanelerine, insan yüzüne kadar her yerde simetriye rastlarız. Simetri, denge ve düzen hissi yaratır. Araştırmalar, simetrik yüzlerin daha çekici bulunduğunu gösteriyor (Little, Jones & DeBruine, 2011). Belki de simetri, zihnimizin 'sağlıklı' ve 'işlevsel' olanı algılama biçimiyle ilgilidir.

“φ ≈ 1.618”diye büyülü bir rakam yani altın oran… Bu sihirli sayı, doğada, sanatta ve mimaride karşımıza çıkıyor. Ayçiçeği tohumlarının dizilişinden, deniz kabuklarının spiraline, Leonardo da Vinci'nin 'Vitruvius Adamı'ndan, Mısır piramitlerine kadar pek çok estetik harikaları, hep altın orana uygun tasarlandı... Uyum ve orantı hissi... Belki de bu oran, zihnimizin 'ideal' olanı arama çabasının bir yansımasıdır.

İtalyan matematikçi Fibonacci’nin dizisi… Doğadaki sarmal yapılar, bu diziye uygun şekillenir. Galaksilerin kollarından, salyangoz kabuklarına kadar pek çok örnek, Fibonacci dizisinin estetik gücünü gösterir.

Jackson Pollock'un tablolarındaki karmaşık desenlerin doğadaki fraktal yapılara şaşırtıcı derecede benzediği ve onlardan esinlendiği söylenebilir. Fraktallar, sonsuz karmaşıklık içinde düzen barındırır. Belki de fraktallar, zihnimizin 'kaos' içinde 'anlam' bulma yeteneğinin bir kanıtıdır. Zihninizi, kuantum dünyasına kapı açarsanız, bambaşka güzellikler de keşfedebilirsiniz.

Daha derin araştırmalar da var: Nöroestetik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Semir Zeki, beynin güzelliği algılama sürecinde yeni bulgular ortaya koyuyor. Ona göre: Medial orbitofrontal korteks (mOFC) bölgesinin, görsel güzelliği işlemede kritik rol oynadığı keşfedildi. Söylemesi ve yazması bile zor olan bu medial orbitofrontal korteks (mOFC), beyinde frontal lobunun ön kısmında, ön frontal korteks'in bir parçasıdır. Genelde karar almada ve duygusal düzenlemelerde etkili olan bir bölgedir…

Müzikal güzellik ve görsel güzellik algısından farklı beyin bölgelerini aktive ediyor. Bu bölge, ayrıca müzik dinlemenin yaratıcılığımızdaki etkisini de izah eder. …

Soyut sanat eserlerine bakmanın, beyinde yeni nöral bağlantılar oluşturduğu da bu araştırma ile tespit edildi. Sanatın güzellikle bir ilişkisi olduğu bilimsel olarak da kesinlik kazandı… Zeki’nin ifadesiyle, 'Güzellik, beynin ödül merkezini aktive eder. Güzel bir şey gördüğümüzde, beynimiz dopamin salgılar ve bu da bize haz verir'.

Ressamlar, mimarlar, müzisyenler ve her türlü sanatçının elinde bu kalıplar bir şekilde güzellik algımızı yönetmeye katkı sağlıyor.