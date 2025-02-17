Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Adayı Kim Olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Aday Olmazsa Adaylar Kim?
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Adayı Kim Olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Aday Olmazsa Adaylar Kim?
Siyaset gündemin en çok konuşulan konulardan biri partilerin Cumhurbaşkanı adayı. CHP kanadı, henüz seçim tarihi olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde ön seçim yapacak.
En çok merak edilen konulardan biri de AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olup olmayacağını merak ederken Erdoğan’ın olmaması durumunda yerine kimin aday olacağı merak ediliyor.
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Erken seçim tartışmaları Türkiye'nin değişmez gündemi. Muhalefet erken seçim için ısrar ederken hükümet kanadından bu konuyla ilgili bir adım gelmedi.
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CHP, parti içinde ön seçim düzenleyecek ve Cumhurbaşkanı adayını, seçim tarihi belli olmamasına rağmen halkın karşısına çıkaracak. Ve ön seçimde ‘şimdilik’ tek aday Ekrem İmamoğlu.
Herkesin merak ettiği konulardan biri de AK Parti’nin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olmaması durumunda kimin olacağı.
Gazeteci Fatih Altaylı kanalındaki programında adayları sıraladı. İşte Fatih Altaylı’nın açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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