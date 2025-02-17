Cumhurbaşkanlığı Seçiminde AK Parti’nin Adayı Kim Olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Aday Olmazsa Adaylar Kim?

Siyaset gündemin en çok konuşulan konulardan biri partilerin Cumhurbaşkanı adayı. CHP kanadı, henüz seçim tarihi olmamasına rağmen Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde ön seçim yapacak.

En çok merak edilen konulardan biri de AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olup olmayacağını merak ederken Erdoğan’ın olmaması durumunda yerine kimin aday olacağı merak ediliyor.