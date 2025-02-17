Patlayan Su Borusu Yoldan Geçen Motorculara Zorlu Anlar Yaşatırken Bir Kamyon Sürücüsü Kendini Siper Etti

Yurt dışında yaşanan bir olay sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı. Su borusunun patladığı ve yoldan geçen motor sürücülerine zorlu anlar yaşattığı kayda yansımıştı. Ta ki koca yürekli bir kamyon şoförü olaya müdahale edene kadar. Gelin kamyon şoförünün fedakar hareketiyle neler yaşanmış birlikte bakalım.
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Patlayan su borusu yola doğru akarken, motor sürücüleri kenardan geçebilmek için çaba sarf etmekteydi.
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Ardından ise durumu fark eden bir kamyon sürücüsü patlayan borunun önüne geçerek suyu kesti. Böylelikle motor sürücüleri rahatlıkla yollarına devam etti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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