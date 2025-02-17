onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Patlayan Su Borusu Yoldan Geçen Motorculara Zorlu Anlar Yaşatırken Bir Kamyon Sürücüsü Kendini Siper Etti

Patlayan Su Borusu Yoldan Geçen Motorculara Zorlu Anlar Yaşatırken Bir Kamyon Sürücüsü Kendini Siper Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 09:31

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışında yaşanan bir olay sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı. Su borusunun patladığı ve yoldan geçen motor sürücülerine zorlu anlar yaşattığı kayda yansımıştı. Ta ki koca yürekli bir kamyon şoförü olaya müdahale edene kadar. Gelin kamyon şoförünün fedakar hareketiyle neler yaşanmış birlikte bakalım.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Patlayan su borusu yola doğru akarken, motor sürücüleri kenardan geçebilmek için çaba sarf etmekteydi.

Patlayan su borusu yola doğru akarken, motor sürücüleri kenardan geçebilmek için çaba sarf etmekteydi.

Ardından ise durumu fark eden bir kamyon sürücüsü patlayan borunun önüne geçerek suyu kesti. Böylelikle motor sürücüleri rahatlıkla yollarına devam etti.

Ardından ise durumu fark eden bir kamyon sürücüsü patlayan borunun önüne geçerek suyu kesti. Böylelikle motor sürücüleri rahatlıkla yollarına devam etti.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın