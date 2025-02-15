Dantel Sevdası Bir Başka: Bir İçerik Üreticisi Babaannesinin Buzdolabında Bile Dantel Olduğunu Paylaştı

Babaannelerimiz, anneannelerimiz için dantel örmek bir sevdayken, evin bir köşesinde dantelleri görmek de büyük keyif. Bir sosyal medya kullanıcısı da babaannesinin evinden bir video paylaşımı yaptı. Görüntüler evin mutfağında çekilmişti. Gelin detaylara geçelim.