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Dantel Sevdası Bir Başka: Bir İçerik Üreticisi Babaannesinin Buzdolabında Bile Dantel Olduğunu Paylaştı

Dantel Sevdası Bir Başka: Bir İçerik Üreticisi Babaannesinin Buzdolabında Bile Dantel Olduğunu Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.02.2025 - 17:50

İçerik Devam Ediyor

Babaannelerimiz, anneannelerimiz için dantel örmek bir sevdayken, evin bir köşesinde dantelleri görmek de büyük keyif. Bir sosyal medya kullanıcısı da babaannesinin evinden bir video paylaşımı yaptı. Görüntüler evin mutfağında çekilmişti. Gelin detaylara geçelim.

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Mutfak dolaplarının içinde yer alan danteller alıştığımız bir görüntüyken asıl olarak buzdolabında dantel olması şaşırtmıştı.

Mutfak dolaplarının içinde yer alan danteller alıştığımız bir görüntüyken asıl olarak buzdolabında dantel olması şaşırtmıştı.

Eskiden daha popüler olan danteller şimdi pek tercih edilmese de büyüklerimiz için hala önemli.

Eskiden daha popüler olan danteller şimdi pek tercih edilmese de büyüklerimiz için hala önemli.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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