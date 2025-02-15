Sevgililer Gününde Annesini ve Kız Kardeşini Unutmayan Genç Gönülleri Fethetti

Geçtiğimiz gün kutlanan 14 Şubat’a dair paylaşımlar bugün de devam ediyor. @nemesis2561 adlı TikTok hesabından yapılan paylaşım da sosyal medyada kısa sürede etkileşim alanlardan oldu. Bir genç Sevgililer Günü'nde annesine ve kız kardeşine yaptığı jestlerle beğenileri topladı.