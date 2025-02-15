onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sevgililer Gününde Annesini ve Kız Kardeşini Unutmayan Genç Gönülleri Fethetti

Sevgililer Gününde Annesini ve Kız Kardeşini Unutmayan Genç Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.02.2025 - 14:41

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün kutlanan 14 Şubat’a dair paylaşımlar bugün de devam ediyor. @nemesis2561 adlı TikTok hesabından yapılan paylaşım da sosyal medyada kısa sürede etkileşim alanlardan oldu. Bir genç Sevgililer Günü'nde annesine ve kız kardeşine yaptığı jestlerle beğenileri topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eve gelirken annesine ve kız kardeşine gül alan genç, aynı zamanda annesinin bir süredir istediği ayakkabıyı da almıştı.

Eve gelirken annesine ve kız kardeşine gül alan genç, aynı zamanda annesinin bir süredir istediği ayakkabıyı da almıştı.

Genç bu hareketiyle yalnızca ailesinin değil bizlerin de gönlünü fethetti.

Genç bu hareketiyle yalnızca ailesinin değil bizlerin de gönlünü fethetti.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın