14 Şubat İçin Kız Arkadaşının İş Yerinin Önüne Mehter Takımı Getirerek Sevgililer Gününü Kutladı

Geçtiğimiz gün 14 Şubat Sevgililer Günüydü biliyorsunuz ki. Çoğu kişi partnerlerine ne jest yapacağını düşündü. İzmir’de yapılan bir sürpriz de sosyal medyada gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim.
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Klişelerin aksine farklı bir sürpriz yapmak isteyen adam sevgilisinin iş yerinin önüne mehter takımı getirmişti.
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Açtıkları pankartta ise “Sevgililer günün kutlu olsun” yazıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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